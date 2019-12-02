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Следователи устанавливают обстоятельства убийства жительницы Пинска
03.12.2019 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером 22 ноября текущего года в одной из квартир в Пинске было обнаружено тело 44-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.
Расследование уголовного дела продолжается следственным управлением УСК по Брестской области.
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Вечером 22 ноября текущего года в одной из квартир в Пинске было обнаружено тело 44-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По данному...
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