Следователи устанавливают обстоятельства убийства жительницы Пинска

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 22 ноября текущего года в одной из квартир в Пинске было обнаружено тело 44-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.







По данному факту возбуждено уголовное дело. С учётом полученной информации, по подозрению в совершении преступления задержан бывший супруг женщины.



В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь. Он содержится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается следственным управлением УСК по Брестской области.