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«У меня в постели было три девушки одновременно». Тимур Батрутдинов дал скандальное интервью о личном

03.12.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тимур Батрутдинов, резидент шоу «Comedy Club», участник шоу «План Б» и «Холостяк» дал скандальное интервью Ирине Шихман в ее авторской программе «А поговорить?» — и оно уже расходится по Сети на цитаты. 41-летний шоумен уличил женщин в повальной меркантильности, признался, что занимался сексом с фанатками из жалости, и пожаловался, что не может найти женщину, которую хотелось бы назвать своей женой.

Тимур признался, что однажды дал девушке 100 тысяч российских рублей (более 3 тысяч белорусских) после нескольких дней знакомства и посетовал, что всем, кто встречается с ним, нужны только его деньги:

«В большинстве своем девушки меркантильны. Допустим, какое-то у меня общение с девушкой начинается, с намеком пока что, «черновик отношений», и уже на третий день она просит денег, чтобы я закрыл ее долги, решил проблемы. Я не жадничаю, я, конечно, закрываю этот долг, но свою функцию в этом союзе я понимаю быстро. Как они это делают? Ну, говорят: «У меня такая проблема, жизнь рушится, мне больше не к кому обратиться, мой трехдневный рыцарь». Самая большая сумма, которую у меня просили — 100 тысяч рублей. И я дал ей эти деньги. Думаю, после этого интервью каждое второе сообщение в директе будет таким: «А мне соточку почему не дал? А мне говорил, что денег нет».

Также комик пожаловался, что девушки играют с ним в отношения ради статуса:

«На одном из свиданий она просит сфотографироваться на память, для себя. Ну, мы сфоткались, гляжу — сразу же в Инстаграме у нее появляется фотка с подписью: «Мы провели свидание с Тимуром, а что было дальше вас не касается». И я понял, что это шоу».

Шоумен рассказал, что после таких историй он мало доверяет девушкам, но одна зацепила его так сильно, что он чуть было не снял оборону. И пожалел об этом:

«Я влюбился в девушку. Летал к ней из Москвы в Киев, чтобы встретиться. Решил: не буду сразу в постель тащить, на этот раз все сделаем красиво, подойдем к этому моменту, как в кино.

И вот однажды прилетел я на корпорат — олигархи гуляли там. И у олигархов тогда (это начало 2010-ых) развлечение было такое: сначала официальная часть — надо же поблагодарить друг друга за распил бабла, а потом — гуляем. Горы кокоса и целый самолет, груженый эскортницами. Ну, вот: мероприятие закончилось, и говорят — сейчас придут девушки, хватай быстрее, а то они все просто топчик.

Забегает эта толпа девочек — и среди них она. У меня все рухнуло под ногами. Ни я, ни она не знали, что сказать».

Тимур утверждает, что именно из-за таких историй он не может найти свою единственную и, в процессе этого активного поиска встречается с несколькими девушками сразу:

«Я редкостный подонок, я встречался одновременно со многими сразу. Я уже все перепробовал: блондинка, брюнетка, учительница, постарше, помладше… Ничего не срабатывает, все не то. Я слишком часто влюбляюсь, и чувства быстро сгорают. Я не умею расставаться, я просто исчезаю, мы перестаем видеться. Разговора «мы вынуждены расстаться» не происходит, как и разговора «мы с тобой встречаемся».

Также легко Тимур подходит и к сексуальной жизни:

«Однажды у меня в постели было три девушки одновременно. Ничего сложного. Главное — гибкость и знание нужных точек… Моей супруге в плане опытного сексуального партнера повезло. Во время своих сексуальных экспериментов я часто выбирал несимпатичных девушек. Вот видишь на тусовке, что всех красивых разбирают сразу, а менее привлекательная, возможно, уйдет сегодня одна из этого клуба. И тут буковка «S», т.е. супермэн на лбу прорисовывается, и ты понимаешь: я тот человек, который оставит неизгладимый след в ее жизни, и она будет счастлива. Девушки, которых не так часто выбирают, в них столько скрытого сексуального потенциала, что красоткам и не снилось».

В ответ на вопрос ведущей, не думает ли он, что тем самым разрушает чужую жизнь, Тимур парировал:

«Наоборот! Девушка понимает: Тимур звезда, и если он обратил внимание на меня, значит, я не так плоха, как обо мне думали. У нее + 100 очков к самооценке и дальше она идет по жизни с высоко поднятой головой».

При этом шоумэн утверждает: если уж он встретит ту женщину, которой захочется сделать предложение — разгульному образу жизни придет конец:

«Я не думаю, что женщине надо учиться прощать мужскую измену. Просто мужчине нужно научиться изменять так, чтобы женщина этого не знала. Но мне почему так трудно найти жену… Я и не собираюсь ей изменять.

Я считаю, что это будет предательство. И все эти истории по поводу полигамности, по поводу того, что нужно выплескивать пар — ни о чем. Сходи в душ, включи порнуху, но не ищи приключений на стороне. Жена — это твой ближайший друг. Так что в браке ии мужчина, ни женщина не имеют права на измену».

Комментаторам интервью Батрутдинова показалось претенциозным, и жалости к его безрезультатным поискам любви не вызвало:

«Что-то в нем есть такое… Неестественно-натуженное, криво сочиненное, да из пальца высосанное»;

«Унылый секс-волонтер и щедрый т**хо-меценат»;

«Такое ощущение все интервью, что Тимур только что дочитал книгу «Пикап для тех, кто на закате» и вылил обрывки информации на ведущую»;

«Мне кажется, отсутствие любви — это его личная кара за бесконечные «подвиги». Любая = очередная»;

«Сказ о том, как человек сказочно пр***ал всю жизнь. Дай бог каждому так, конечно. Какая скука и печаль».

 
Теги: знакомства
 
 
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41-летний шоумен уличил женщин в повальной меркантильности, признался, что занимался сексом с фанатками из жалости, и пожаловался, что не может найти женщину,...
 
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