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Онлайн-депозиты для всех: уже на TUT.BY
Источник материала: Tut.by
Совместно с Банком БелВЭБ TUT.BY запустил
Для того, чтобы оформить вклад, теперь достаточно просто открыть страницу
Сперва нужно выбрать самые подходящие условия депозита — валюту, сумму, срок.
Затем пройти аутентификацию в межбанковской системе идентификации (МСИ), используя номер телефона и личный номер.
После авторизации через МСИ вы перейдёте в систему дистанционного обслуживания банка. Здесь вам будет необходимо ознакомиться с документами и подписать их — просто введя код из СМС-сообщения, которое Банк БелВЭБ отправит на вам на мобильный телефон.
Договор депозита можно сохранить на ваше устройство. При необходимости, его заверенную копию всегда можно получить в любом офисе Банка БелВЭБ.
Последний шаг — указать данные карточки, с которой вы будете пополнять свой новый депозит, и совершить перевод. Сервис принимает карточки Белкарт, Visa и Mastercard, выпущенные банками Республики Беларусь.
На этом всё! Проверено: получается значительно быстрее, чем при визите в офис банка. При этом все операции с вашими личными данными надёжно защищены. Управлять размещённым вкладом вы сможете в
Онлайн-оформление депозитов — второй совместный проект Банка БелВЭБ и портала TUT.by. В мае 2019 года Банк БелВЭБ совместно с порталом TUT.BY запустил
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Совместно с Банком БелВЭБ TUT.BY запустил онлайн-оформление депозитов для физических лиц в разделе Вклады на Финансах TUT.BY
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