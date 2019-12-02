Онлайн-депозиты для всех: уже на TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Совместно с Банком БелВЭБ TUT.BY запустил онлайн-оформление депозитов для физических лиц в разделе Вклады на Финансах TUT.BY

Для того, чтобы оформить вклад, теперь достаточно просто открыть страницу Онлайн-вклада и, следуя инструкциям, в несколько кликов перевести деньги с карточки на депозитный счёт. Процесс открытия депозита займёт всего несколько минут.

Сперва нужно выбрать самые подходящие условия депозита — валюту, сумму, срок.





Затем пройти аутентификацию в межбанковской системе идентификации (МСИ), используя номер телефона и личный номер.

Межбанковская система идентификации (МСИ) — это база данных, хранящая все необходимые для идентификации клиентов данные, которые вносятся при первом же обращении в любой из белорусских банков. Подробнее о системе можно узнать на сайте ЕРИП Расчет .





После авторизации через МСИ вы перейдёте в систему дистанционного обслуживания банка. Здесь вам будет необходимо ознакомиться с документами и подписать их — просто введя код из СМС-сообщения, которое Банк БелВЭБ отправит на вам на мобильный телефон.

Договор депозита можно сохранить на ваше устройство. При необходимости, его заверенную копию всегда можно получить в любом офисе Банка БелВЭБ.





Последний шаг — указать данные карточки, с которой вы будете пополнять свой новый депозит, и совершить перевод. Сервис принимает карточки Белкарт, Visa и Mastercard, выпущенные банками Республики Беларусь.

На этом всё! Проверено: получается значительно быстрее, чем при визите в офис банка. При этом все операции с вашими личными данными надёжно защищены. Управлять размещённым вкладом вы сможете в интернет-банке Банка БелВЭБ .

Убедитесь в удобстве нового сервиса сами прямо сейчас

Онлайн-оформление депозитов — второй совместный проект Банка БелВЭБ и портала TUT.by. В мае 2019 года Банк БелВЭБ совместно с порталом TUT.BY запустил онлайн-оформление потребительского кредита «Хуткі анлайн» на Финансах TUT.BY .