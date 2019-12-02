«На открытии была посол Швеции». Минчане продают скандинавские торты, которые на вид как бутерброд

Источник материала: Tut.by

Хлеб, рыба и сыр — это рецепт не бутерброда, а скандинавского торта. Доставку таких недавно запустили в Минске, и на открытии проекта была посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. GO.TUT.BY узнал, кто продает и покупает несладкие торты, которые дороже привычных «кремовых» собратьев.



Фото: доставка «Скандинавские торты»

Скандинавский торт (их на родине называют тортом-бутербродом) — блюдо, которое распространено в Дании, Норвегии и Швеции. Как слоеный пирог — но вместо сладкой начинки более сытные ингредиенты. В Швеции, например, такой могут даже подавать на свадьбах.

Идейный вдохновитель доставки скандинавских тортов в Минске Денис Васкович объясняет:

— Захотелось готовить что-то, что не будет похоже на пиццу и суши.



Фото: доставка «Скандинавские торты»

Разрабатывали рецепты минские шеф-повара Антон Кабанов и Дмитрий Садковский. Выглядит «бутербродный» торт достаточно просто — и по шведской традиции состоит из нескольких слоев. Ингредиенты понятные и доступные: белый хлеб с пропиткой из сливочно-творожного сыра чередуется со слоями начинки — мясной, рыбной или с овощами. Да, если в скандинавских странах торты-бутерброды чаще делают с добавлением рыбы, то в Беларуси, помимо лосося и морепродуктов, решили готовить чисто отечественные мясные варианты — с курицей, бужениной и ветчиной.

— Хоть в Беларуси и наблюдается экспансия шаурмы, наши люди, как ни странно, продолжают любить курицу. А у нас нет задачи ломать стереотипы и полностью внедрять скандинавскую кухню, хоть все их традиционные брусничные, клюквенные соусы, я думаю, понравятся белорусам. Но для этого нужно время.



Фото: доставка «Скандинавские торты»

Проект запустили несколько месяцев назад — поэтому о прибыльности, говорит Денис, распространяться рано. Но ему кажется, что белорусы к торту начинают привыкать: заказывают уже не только на дни рождения — но и просто на обед или ужин.

— Как все новое, скандинавский торт больше нравится девушкам. А парни пока не привыкли: они более консервативны в вопросах еды.

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