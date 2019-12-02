Спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями

Спортивное мероприятие для людей с ограниченными возможностями состоялось 28 ноября 2019 года в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы.
Традиционный спортивный праздник был проведён в рамках Международного дня инвалидов. Соревнования в программе праздника проводились отдельно среди мужчин и женщин.
Ну а победителями стали:
Мужчины:
1 место – Юдаков Александр;
2 место - Чаура Сергей;
3 место - Ершов Сергей.
Женщины:
1 место – Юдаков Александр;
2 место - Чаура Сергей;
3 место - Ершов Сергей.