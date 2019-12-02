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Спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями

03.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Спортивное мероприятие для людей с ограниченными возможностями состоялось 28 ноября 2019 года в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы.

Традиционный спортивный праздник был проведён в рамках Международного дня инвалидов. Соревнования в программе праздника проводились отдельно среди мужчин и женщин.

Ну а победителями стали:

Мужчины:

1 место – Юдаков Александр;

2 место - Чаура Сергей;

3 место - Ершов Сергей.

Женщины:

1 место – Юдаков Александр;

2 место - Чаура Сергей;

3 место - Ершов Сергей.





 
 
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Спортивное мероприятие для людей с ограниченными возможностями состоялось 28 ноября 2019 года в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы....
 
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