Не только Солсбери: Германия подозревает российские власти в причастности к убийству в Берлине





Объявленный в розыск в России Вадим Красиков и подозреваемый в убийстве в Берлине





застрелен 23 августа в центре города из пистолета с глушителем. Подозреваемый был задержан по горячим следам, но его личность до сих пор не установлена, передает радио Свобода . Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был23 августа в центре города из пистолета с глушителем. Подозреваемый был задержан по горячим следам, но его личность до сих пор не установлена, передает радио





считает, что арестованный — россиян Вадим Красиков, ранее объявленный Россией в международный розыск по делу об убийстве. Расследовательская группа Bellingcatчто арестованный — россиян, ранее объявленный Россией в международный розыск по делу об убийстве.





Хангошвили – уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии, однако ему было в этом отказано.









Вадима Соколова. Следствие предполагает, что он въехал на территорию Евросоюза по фальшивому паспорту. Арестованный подтвердил , что он гражданин России на встрече с представителями российского консульства. Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина с документами на имя. Следствие предполагает, что он въехал на территорию Евросоюза по фальшивому паспорту. Арестованный, что он гражданин России на встрече с представителями российского консульства.





расследовании журнала Der Spiegel, сайта The Insider и группы Bellingcat утверждалось, что подозреваемый въехал в Германию по российскому паспорту на имя Вадима Соколова. При этом паспорт он получил за неделю до того, как отправился за границу, а в паспортных базах данных России нет человека с данными, указанными в его документах. Ранее вжурнала Der Spiegel, сайта The Insider и группы Bellingcat утверждалось, что подозреваемый въехал в Германию по российскому паспорту на имя Вадима Соколова. При этом





В новом расследовании Bellingcat россиянин опознан как Вадим Красиков. По утверждению журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 80-е его семья переехала в Бурятию. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск был остановлен.





Исследователи отмечают, что убийство в Москве было схожим с берлинским — в обоих случаях подозреваемый подъехал к жертве на велосипеде и на нём же скрылся. Bellingcat отмечает так же, что у российских властей, объявлявших Красикова в розыск, вероятнее всего, был доступ к отпечаткам пальцев Красикова и его фотографиям.





Немецкие следственные органы подозревают российские власти в причастности к организации убийства, сообщили во вторник агентство Reuters , немецкий канал ARD и Der Spiegel со ссылкой на источники.





Расследование будет передано в Федеральную прокуратуру. До сих пор немецкий МИД и ведомство федерального канцлера указывали на то, что нет надёжных сведений, подтверждающих российское участие в убийстве в Берлине.





В то же время в причастности России уверены родственники погибшего. На это указывают и странности с документами подозреваемого, обнаруженные расследователями: вероятнее всего, с полученным паспортом подозреваемый не смог бы пересечь российскую границу.









опубликовала расследование, в котором утверждалось, что задержанный подозреваемый может быть бывшим майором российской милиции, приговорённым к 24 годам лишения свободы. Красиков — не единственная возможная личность арестованного. Раннее газета The New York Timesрасследование, в котором утверждалось, что задержанный подозреваемый может быть бывшим майором российской милиции, приговорённым к 24 годам лишения свободы.





На это следствию указало анонимное сообщение, писала газета. При этом не исключалось, что оно могло быть направлено с целью запутать следствие.



