|
Не только Солсбери: Германия подозревает российские власти в причастности к убийству в Берлине
Источник материала: Партизан
Немецкое следствие подозревает власти России в причастности к убийству бывшего участника войны в Чечне на стороне сепаратистов в Берлине.
Объявленный в розыск в России Вадим Красиков и подозреваемый в убийстве в Берлине
Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был
Расследовательская группа Bellingcat
Хангошвили – уроженец Грузии, который во время второй чеченской войны командовал одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии, однако ему было в этом отказано.
Полиция задержала по подозрению в убийстве 49-летнего россиянина с документами на имя Вадима Соколова. Следствие предполагает, что он въехал на территорию Евросоюза по фальшивому паспорту. Арестованный
Ранее в
В новом расследовании Bellingcat россиянин опознан как Вадим Красиков. По утверждению журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 80-е его семья переехала в Бурятию. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск был остановлен.
Исследователи отмечают, что убийство в Москве было схожим с берлинским — в обоих случаях подозреваемый подъехал к жертве на велосипеде и на нём же скрылся. Bellingcat отмечает так же, что у российских властей, объявлявших Красикова в розыск, вероятнее всего, был доступ к отпечаткам пальцев Красикова и его фотографиям.
Немецкие следственные органы подозревают российские власти в причастности к организации убийства, сообщили во вторник
Расследование будет передано в Федеральную прокуратуру. До сих пор немецкий МИД и ведомство федерального канцлера указывали на то, что нет надёжных сведений, подтверждающих российское участие в убийстве в Берлине.
В то же время в причастности России уверены родственники погибшего. На это указывают и странности с документами подозреваемого, обнаруженные расследователями: вероятнее всего, с полученным паспортом подозреваемый не смог бы пересечь российскую границу.
Красиков — не единственная возможная личность арестованного. Раннее газета The New York Times
На это следствию указало анонимное сообщение, писала газета. При этом не исключалось, что оно могло быть направлено с целью запутать следствие.
По данным Радио Свобода, названный в тексте газеты милиционер всё ещё
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкое следствие подозревает власти России в причастности к убийству бывшего участника войны в Чечне на стороне сепаратистов в Берлине.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)