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Клуб анонимных кандидатов: как подавить тягу к честным выборам?
Источник материала: Партизан
Как подавить тягу к честным выборам? Как побороть пристрастие к справедливости?
В этом вам поможет Клуб анонимных кандидатов.
Члены клуба расскажут вам о том, как они борются с этой зависимостью и почему не стали депутатами.
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Как подавить тягу к честным выборам? Как побороть пристрастие к справедливости?
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