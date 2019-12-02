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Клуб анонимных кандидатов: как подавить тягу к честным выборам?

03.12.2019 15:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как подавить тягу к честным выборам? Как побороть пристрастие к справедливости?

В этом вам поможет Клуб анонимных кандидатов.

Члены клуба расскажут вам о том, как они борются с этой зависимостью и почему не стали депутатами.
 
 
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Как подавить тягу к честным выборам? Как побороть пристрастие к справедливости?
 
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