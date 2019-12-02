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Бывший охранник Лукашенко назначен гендиректором "Чижовка-Арены"

03.12.2019 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выходец из службы безопасности Лукашенко Павел Степанов назначен гендиректором «Чижовка-Арены», сообщает сайт учреждения.

Подробности — в материале TUT.BY

«Чижовка-Арена» была обезглавлена с начала октября 2019 года. Это произошло потому, что ее бывшего гендиректора Алексея Прокоповича назначили рулить «Минск-Ареной». На тот момент Минспорта еще не направляло в Мингорисполком никаких кандидатур на «Чижовку».

А спустя полтора месяца приказом министра спорта гендиректором «Чижовка-Арены» назначен 55-летний Павел Степанов.



Он родился в городе Самборе Львовской области Украины. В 1986 году окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Харченко. 

С 1986 по 2018 годы служил на разных командных должностях в Вооруженных силах СССР и Беларуси, в белорусском «Алмазе» и службе безопасности Лукашенко. 

После увольнения в запас работал начальником отдела технических средств управления безопасности фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Отметим, что нынешний министр спорта Сергей Ковальчук тоже был сотрудником службы безопасности Лукашенко. Пост министра он занимает с марта 2018 года.

Напомним, «Чижовка-Арена» была построена к чемпионату мира по хоккею 2014 года и вмещает 8,8 тысячи зрителей. На ней домашние матчи проводит хоккейный клуб «Юность-Минск», плюс тут проходят концерты и другие мероприятия.
 
Теги: Минск
 
 
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Выходец из службы безопасности Лукашенко Павел Степанов назначен гендиректором «Чижовка-Арены», сообщает сайт учреждения.
 
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