Про Россию и Китай. В Лондоне начинается юбилейный саммит НАТО

Белсат . 4 декабря руководители стран НATO планируют обсудить текущие проблемы безопасности и принять решения относительно усовершенствования деятельности Альянса, пишет





Ожидается, что они согласятся улучшать боевую готовность союзных сил, признают космос в качестве оперативной области своей деятельности и обновят план борьбы с терроризмом.





Также государственные лидеры собираются провести стратегическую дискуссию о России, будущем контроля над вооружениями и о подъеме Китая. Ожидается, что обсудят и разделение финансовых обязательств в рамках Альянса.









Проведение саммита осложняется критикой ситуации в НATO со стороны президентов США Дональда Трампа и Франции Эмманюэля Макрона, а также несогласием Турции с планами обороны стран Балтии и Польши.





Кроме того, не все страны Альянса желают повысить свои расходы на оборону до 2% ВВП.