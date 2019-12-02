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Про Россию и Китай. В Лондоне начинается юбилейный саммит НАТО

03.12.2019 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенты и главы правительств государств – членов NATO собираются 3 декабря в Лондоне отпраздновать 70-ю годовщину организации.

4 декабря руководители стран НATO планируют обсудить текущие проблемы безопасности и принять решения относительно усовершенствования деятельности Альянса, пишет Белсат.

Ожидается, что они согласятся улучшать боевую готовность союзных сил, признают космос в качестве оперативной области своей деятельности и обновят план борьбы с терроризмом.

Также государственные лидеры собираются провести стратегическую дискуссию о России, будущем контроля над вооружениями и о подъеме Китая. Ожидается, что обсудят и разделение финансовых обязательств в рамках Альянса.


Проведение саммита осложняется критикой ситуации в НATO со стороны президентов США Дональда Трампа и Франции Эмманюэля Макрона, а также несогласием Турции с планами обороны стран Балтии и Польши. 

Кроме того, не все страны Альянса желают повысить свои расходы на оборону до 2% ВВП.
 
 
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Президенты и главы правительств государств – членов NATO собираются 3 декабря в Лондоне отпраздновать 70-ю годовщину организации.
 
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