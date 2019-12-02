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Кровавая драма: отец убивал мать, сын встал на защиту и убил отца

03.12.2019 15:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе ссоры они переместились в подъезд дома, где мужчина нанес своей супруге несколько ударов ножом, после чего направился в сторону сына. В дальнейшем во время борьбы 22-летний парень смог выхватить нож и нанес несколько ударов отцу.



От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Женщину доставили в больницу.

В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 ч.1 ст.139 Уголовного кодекса (покушение на убийство). 

Допрошены потерпевшая, свидетели, соседи семьи, а также 14-летний сын, оказывавший помощь матери до приезда медиков.


Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе были ли превышены 22-летним сыном пределы необходимой обороны. 

В его отношении планируется назначение комплексной судебно-психологической экспертизы.
 
 
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В ходе ссоры они переместились в подъезд дома, где мужчина нанес своей супруге несколько ударов ножом, после чего направился в сторону сына. В дальнейшем во время...
 
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