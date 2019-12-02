Кровавая драма: отец убивал мать, сын встал на защиту и убил отца

Источник материала: Партизан

В ходе ссоры они переместились в подъезд дома, где мужчина нанес своей супруге несколько ударов ножом, после чего направился в сторону сына. В дальнейшем во время борьбы 22-летний парень смог выхватить нож и нанес несколько ударов отцу.





От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Женщину доставили в больницу.

В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 ч.1 ст.139 Уголовного кодекса (покушение на убийство).

Допрошены потерпевшая, свидетели, соседи семьи, а также 14-летний сын, оказывавший помощь матери до приезда медиков.



Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе были ли превышены 22-летним сыном пределы необходимой обороны.

В его отношении планируется назначение комплексной судебно-психологической экспертизы.

