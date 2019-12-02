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«Состоится встреча, о которой так много говорят». Президенты Беларуси и России 7 декабря проведут переговоры в Сочи

03.12.2019 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России 7 декабря встретятся в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Об этом сообщает один из Telegram-каналов со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера. 

«Состоится встреча, о которой так много говорят». Президенты Беларуси и России 7 декабря проведут переговоры в Сочи

Дату встречи подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений: дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела», – сообщил представитель Кремля.   

Люди в материале: Наталья Эйсмонт
 
 
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Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России 7 декабря встретятся в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого» со...
 
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