Отставьте в покое детей. Известный хедхантер – о детской профориентации

Источник материала: Ежедневник



фото: blog.maximumtest.ru

Почему, сами бесконечно заморачиваясь неосуществимым worklifebalance, мы вгоняем в такой стресс по поводу будущей работы самых уязвимых и дорогих?

Ну вот, смотрите. «Моей дочери уже 11, а она не знает свою будущую профессию», «моему сыну поступать в следующем году, а его интересуют только игры». И таких вопросов сотни.

Давайте так.

Людей, которые с детства знают свое предназначение, единицы. Как альбиносов, например. Вы ж не предъявляете своему ребенку - почему ты не альбинос, как Петя?

Люди взрослеют по-разному. Кто-то в 14 уже спокойно берет ответственность за себя и мир, а кто-то - малыш. Вы зачем пытаетесь ускорить взросление? Не ускорите, а конфликты и стресс ребенку создадите.

Если вам кажется, что ему ничего не интересно, кроме ерунды (компьютерные игры, видеоблогинг) - это не ерунда, а миллиардные индустрии. Это не ребенок лентяй, а вы изменений мира не заметили.

Не хотеть семейное дело, не входить в династическую профессию («мы все врачи, а он не хочет») - это результат вашей жизни. Насмотрелся он, видимо, на изнанку жизни врачей с вами. Возможно, он прав?

Прекратите мечтать о программировании. С чего вы взяли, что это только выкормит в будущем? Во время вашего детства лучше всего выкармливали стоматология и торговля. Но у ваших родителей хватило разума не насиловать ваш мозг и не отдавать вас в торговый институт. Вы-то что?

Итак, что делать?

1. До 13-14 лет вообще забудьте про профориентацию. Показывайте ребенку разное, чтобы он знал о возможности выбора, и учите английский.

2. Если вы будете показывать много и разного (благо онлайн мир это разрешает делать даже в совсем маленьких городах), ребенок примерно определится с осферой интересов. Это уже огромный результат.

3. После того как ребенок определился со сферой, ищите взрослого авторитета, кто его в эту сферу втащит. Хороший учитель в школе, друг семьи, преподаватель кружка. В это время все набираются от взрослых авторитетов, но в силу подростковой психики это никогда не могут быть родители.

4. А далее копите деньги. На лучших репетиторов. На лучшие языковые лагеря летние. На лучшие вузы. Ваша задача дать лучший из возможных вузов ребенку. Вы - кошелек на ножках и гарант.

5. Продекларируйте право на ошибку. Ну то есть мы, «умные и взрослые», можем по три раза жениться и 15 раз менять работу. А ребенок в 16 лет не может ошибиться с выбором вуза? Серьезно?

Чего не надо делать:

1. Тесты как единственный инструмент профориентации не работают. И взрослого-то невозможно классифицировать только по тестам. А ребенка? У него еще нет знаний и опыта. Тестами просто нечего диагностировать. Поэтому только беседа с опытным взрослым консультантом.

2. Не давите. Не может выбрать, определите только - гуманитарий или технарь. И ведите в лучший из доступных вузов по этому разделению. Далее внутри общей профессии (например, журналист) за годы учебы найдет свою нишу и перепрыгнет в нее сам.

3. Выбирайте вуз по зубам. Не надо всеми силами тащить в мгу, если понимаете, что не вытянет. Забросит же, плюс получит ненависть к учебе и стресс. Ведите в лучший из доступных по уровню вузов.

4. Москва или свой город? Москва. Европа или Москва? Европа. Учиться надо там, где космополитичнее. А работать потом в России (тут правда больше работы и шансов быстро сделать карьеру).

5. Колледжи - это не приговор. Это прекрасно. Потому что дают конкретную профессию. Сварщик 5 разряда в Москве зарабатывает в полтора-два раза больше, чем маркетолог, и за ним работодатели гоняются в отличие от...

Закончу в стиле пропаганды советского времени: ребенок - не игрушка. Прекратите на нем вымещать ваши страхи потери работы через 10 лет, ваши комплексы неполученных профессий, ваши неслучившиеся амбиции. Отстаньте от детей в меру (нет, не совсем - наши советы, поддержка и деньги тут крайне важны). Займись лучше своей карьерой.

Алена Владимирская