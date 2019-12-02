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Венский бал в Минске изменил планы. Теперь хедлайнер – Лукашенко

03.12.2019 16:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В этом году один из главных беларуских операторов задумал провести «Венский бал с А1 в Купаловском». Как вы поняли из названия, это бал, который планировался в Театре имени Янки Купалы 14 декабря. 

Вообще Венские балы появились в первой половине 19 века. Позже ЮНЕСКО внесла их в список нематериального наследия и установила критерии, которым должен соответствовать бал, чтобы иметь право называться венским. Важный момент, что нынешние Венские балы носят благотворительный характер.

Так как минчане уже покупали билеты, а юные дебютанты готовили туфли для танцев, сообщаем, что планы минского бала изменились. У него появилась новая дата, место и, скажем так, хедлайнер. Дело в том, что организаторы приняли приглашение президента Беларуси провести Венский бал во Дворце Независимости 27 декабря. Да, теперь на балу будет Александр Лукашенко. И, как вы понимаете, механика сбора гостей тоже изменилась.

По первоначальному плану 50% суммы от продажи билетов собирались отдать на помощь проекту «SOS-детские деревни Беларусь». Но раз условия изменились, А1 перечислит в адрес учреждения эквивалент половине суммы, которую планировалось собрать от продажи билетов. А всем, кто уже успел купить смокинг и билеты на бал, деньги за билеты вернут в кассе Купаловского театра (ул. Энгельса, 7а) с 4 по 20 декабря 2019 года.

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В этом году один из главных беларуских операторов задумал провести «Венский бал с А1 в Купаловском». Как вы поняли из названия, это бал, который планировался в...
 
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