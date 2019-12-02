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Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 4 декабря

03.12.2019 16:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 4 декабря
Фото из открытых источников

Мокрый снег и дождь прогнозируются в Беларуси 4 декабря, утром и днем на большей части территории страны на дорогах ожидается гололедица, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем прогнозируется облачность, на большей части территории ожидаются осадки - мокрый снег, переходящий в дождь. На дорогах местами будет гололедица, возможен слабый туман.

Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 1-6 градусов, днем - от 1 мороза до 4 градусов тепла.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Утром и днем на большей части территории страны на дорогах ожидается гололедица, объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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