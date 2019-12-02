ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лондоне к таунхаусам 19 века пристроили один современный. Получилось интересно

03.12.2019 16:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Западе все чаще стараются как можно более гармонично вписать в существующую историческую застройку новые здания, чтобы они и выглядели актуально, и не выбивались из общего стиля. Очередной пример — из Лондона, где к таунхаусам 19 века пристроили еще один современный. Как выглядит все это дело, показывает Deezen.


Лондонская студия 31/44 добавила к группе таунхаусов 19 века еще один современный в три этажа.


В общем этот проект представляет собой современную интерпретацию традиционной архитектуры викторианской эпохи, но есть в нем и детали, которые четко позиционируют его как современное здание.


Например, тут сохраняется традиционное расположение окон и дверей, но в некоторых местах эти места заполнены кирпичной кладкой.

Задняя же часть здания представляет из себя остекление с темными деревянными вставками.


— Мы глубоко заинтересованы в том, чтобы постепенно уплотнять и модернизировать город на небольших участках, которые раньше оставались без внимания. Но здесь важно создать современный образец архитектуры, который тесно переплетается с текстурой и характером района, — говорит Уилл Берджес, директор 31/44 Architects.


На первом этаже нового дома находятся гостиная, кухня и столовая. Раздвижные стеклянные двери как спереди, так и сзади позволяют этому пространству быть полностью открытым для проветривания.


На втором этаже находятся две спальни, на третьем — главная спальня с ванной комнатой.


В интерьере дома также прослеживается пересечение разных эпох. Среди других особенностей — современные кухонные гарнитуры с мраморной крышкой и простые светильники.


И что самое главное, такие проекты востребованы не только эстетически, но и коммерчески, ведь Лондон — не резиновый.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект представляет собой современную интерпретацию традиционной архитектуры викторианской эпохи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика