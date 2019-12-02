В Лондоне к таунхаусам 19 века пристроили один современный. Получилось интересно

Источник материала: Tut.by

На Западе все чаще стараются как можно более гармонично вписать в существующую историческую застройку новые здания, чтобы они и выглядели актуально, и не выбивались из общего стиля. Очередной пример — из Лондона, где к таунхаусам 19 века пристроили еще один современный. Как выглядит все это дело, показывает Deezen .





Лондонская студия 31/44 добавила к группе таунхаусов 19 века еще один современный в три этажа.





В общем этот проект представляет собой современную интерпретацию традиционной архитектуры викторианской эпохи, но есть в нем и детали, которые четко позиционируют его как современное здание.





Например, тут сохраняется традиционное расположение окон и дверей, но в некоторых местах эти места заполнены кирпичной кладкой.

Задняя же часть здания представляет из себя остекление с темными деревянными вставками.





— Мы глубоко заинтересованы в том, чтобы постепенно уплотнять и модернизировать город на небольших участках, которые раньше оставались без внимания. Но здесь важно создать современный образец архитектуры, который тесно переплетается с текстурой и характером района, — говорит Уилл Берджес, директор 31/44 Architects.





На первом этаже нового дома находятся гостиная, кухня и столовая. Раздвижные стеклянные двери как спереди, так и сзади позволяют этому пространству быть полностью открытым для проветривания.





На втором этаже находятся две спальни, на третьем — главная спальня с ванной комнатой.





В интерьере дома также прослеживается пересечение разных эпох. Среди других особенностей — современные кухонные гарнитуры с мраморной крышкой и простые светильники.





И что самое главное, такие проекты востребованы не только эстетически, но и коммерчески, ведь Лондон — не резиновый.