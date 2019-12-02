Кубок регионов УЕФА. Волковысская «Спарта» в предварительном раунде сыграет с соперниками из Казахстана, Мальты и Северной Македонии

Источник материала: Новости Волковыска

Соперниками волковысской «Спарты» в предварительном раунде отборочного турнира Кубка Регионов УЕФА стали команды из Казахстана, Мальты и Северной Македонии. Они сформировали группу «Б»

Восемь стран с самым низким рейтингом в соответствии с коэффициентами Кубка регионов УЕФА - Мальта, Северная Македония, Швеция, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Эстония и Грузия - были разделены на две группы по четыре команды с хозяевами для каждой, выбранной после жеребьевки.

В группе «А» сыграют Азербайджан, Грузия, Швеция и Эстония.

Матчи группового раунда должны пройти до 2 августа 2020 года.

Четыре команды, прошедших сито предварительных отборочных туров, присоединятся к оставшимся 28 претендентам в промежуточном раунде, который должен завершиться до 13 декабря 2020 года.

В случае успешного выступления «Спарта» в зависимости от занятого места в своей группе может сыграть далее в квалификации в группе 2, куда уже волей жребия определены команды Италии, Литвы и Хорватии, или в группе 4 с командами Испании, Северной Ирландии и Сербии.





Финальный этап, в котором сыграют восемь лучших любительских дружин Европы,пройдет в последних неделях июня 2021 года.

Кубок регионов УЕФА является любительским европейским футбольным турниром, который проводится под эгидой УЕФА. Турнир считается первым по значимости в европейском любительском футболе и проводится раз в два года.

В турнире могут участвовать победители национальных любительских лиг или сборные регионов. Чаще всего Кубок регионов УЕФА завоевывали любительские клубы Италии и Испании — по два раза за всё время проведения турнира.