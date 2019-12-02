В Могилеве маленького ребенка выбросили из окна балкона

Источник материала: Новости Волковыска

Девятимесячного ребенка выбросили с балкона первого этажа в Могилеве. В совершении преступления подозревают 45-летнюю местную жительницу и её 23-летнего сына, передаёт пресс-служба Следственного комитета.

2 декабря 2019 года в Могилёве из окна балкона первого этажа выбросили 9-месячного ребенка. В день инцидента отец грудничка был на работе, а мать привела домой родственников, с которыми распивала алкогольные напитки.

Через некоторое время женщина вместе с двоюродной сестрой и старшим ребенком ушла в магазин за алкоголем. Дома остались двоюродный брат и его 45-летняя мать.

По имеющейся информации, мужчина спал, а вот женщина не смогла пояснить, как ребенок выпал из окна. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ребёнка обнаружил под балконом прохожий. Он завернул малыша в куртку и вызвал медиков. Врачи диагностировали у мальчика телесные повреждения и сообщили об этом в милицию.





Фото с места происшествия (sk.gov.by)

В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

Следователи изучили место происшествия и определили, что ребенок самостоятельно мог выпасть из окна.

Задержаны 45-летняя женщина и ее 23-летний сын. Теперь против неё и её сына возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, п. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

Расследование уголовного дела продолжается.