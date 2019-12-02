Источник материала: Новости Волковыска

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в Сочи 7 декабря 2019 года. Подготовку встречи подтвердили в пресс-службах глав государств.

Встреча глав государств пройдет после переговоров премьер-министров двух стран – Сергея Румаса и Дмитрия Медведева. Как сообщает ряд интернет-источников, премьер-министры проведут встречу в Сочи 6 декабря.

Как известно, в настоящее время ведется работа по разработке интеграционных дорожных карт. Созданные Россией и Беларусью рабочие группы вырабатывают общие подходы по спорным вопросам, которые до настоящего времени остаются нерешенными. В частности по газу и нефти, договоренностей достичь пока не удалось.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил, что главы двух государств встретятся 7 декабря.

В ходе встречи они рассмотрят вопросы, касающиеся двусторонних отношений, – дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовые дела.

Стороны намерены закончить работу по дорожным картам до 8 декабря – в этот день договору о создании Союзного государства исполнится 20 лет.