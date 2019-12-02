3 декабря 2019 года на Белорусской валютно-фондовой бирже состоялись торги иностранной валютой. В результате евро и российский рубль подорожали.
Во вторник Нацбанк установил следующие курсы валют:
- доллар – 2,1105;
- евро – 2,3380;
- 100 российских рублей – 3,2912.
Таким образом, по сравнению с предыдущими торгами евро укрепился на 0,0129 пункта (+0,55%), российский рубль подорожал на 0,0145 пункта (+0,44%), доллар в свою очередь остался на прежнем уровне.
По отношению к корзине валют белорусский рубль снизился на 0,34%. С начала года он ослаб на 0,98%.