Источник материала: Новости Волковыска

36-летняя российская актриса Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из шоу "Уральские пельмени". По словам артистки, теперь она будет ведущей нового сезона детского КВН на телеканале СТС.

Михалкова призналась, что поклонники буквально завалили ее вопросами о новом месте работы, и теперь она наконец-то решила прояснить ситуацию.

Как написала артистка в своем Инстаграм, сейчас она вместе с шоуменом Михаилом Галустяном занята на съемках детского КВН. Шоу производит компания Александра Маслякова «АМиК» и телеканал СТС.

«Сенсация! Начинаю отвечать на вопрос: "Куда ушла Михалкова?"? Так вот! Вместе с суперкомандой АМиК, телекомпанией СТС и несравненным Михаилом Галустяном мы начинаем новый сезон детского КВН! К нам приехали сотни суперталантливых, мегасмешных и экстразаводных ребят со всей России. Из мегаполисов, городов и маленьких городочков, из районов, сел и деревенек размером меньше Московского Кремля!», — рассказала Михалкова.

Экс-участница «Уральских пельменей» призналась, что работать с юными ребятами и вдохновлять их перед выходом на сцену («возможно, самым главным выходом в их творческой жизни») для нее настоящее счастье.

«Дети показывают чистый, свежий юмор: даже я смеялась до слез. Спешите видеть! Скоро во всех телевизорах страны!» — заключила Юлия Михалкова. Поклонники с энтузиазмом отреагировали на известие. «Удачи Вам, Юлечка! Как и прежде, любим Вас и ждем встречи!»; «Отличная новость»; «Юлечка, Вы молодец! Продолжайте в том же духе! Удачи Вам!» — написали пользователи Сети.

Артистка легендарной команды отмечает, что нисколько не жалеет о смене работы. В «Уральских пельменях» она получила все, что ей нужно было – финансовую независимость, популярность, прыжок по карьерной лестнице. Сейчас же она достигла крайней точки и решилась сменить вид деятельности. К тому же, по мнению Юлии Михалковой, каждый артист время от времени должен заниматься чем-то другим.