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Лукашенко заявил, что он ярый сторонник сохранения ЕС

03.12.2019 17:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко заявил, что он ярый сторонник сохранения ЕС

Президент Беларуси заявил, что выступает за сохранение Европейского союза.

"Я ярый сторонник сохранения Европейского союза, который всегда санкции вводил против Беларуси", - сказал Лукашенко после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. Главу белорусского государства цитирует его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что Европейский союз является одной из мощнейших опор планеты. "Если его выдернуть из-под этой системы, она не просто закачается, а может рухнуть. Поэтому я сторонник сохранения Европейского союза", - подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко поддержал стремление Сербии вступить в ЕС. "Мы с уважением относимся к стремлению вашей страны вступить в Европейский союз и желаем вам достойно пройти этот путь. Дай бог, чтобы у вас получилось то, чего вы хотите", - сказал он.

Вместе с тем Лукашенко заметил, что сейчас Европе не до этого. "Вы же видите, какая ситуация в самом Европейском союзе. Им не до приемов новых членов, хотя бы сохранить старых", - пояснил глава государства.

Кроме того, Лукашенко приветствовал недавнее подписание Сербией соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС и подчеркнул, что Беларусь для Сербии - искренний друг в Евразийском экономическом союзе. "Вы умные, талантливые люди. Вы сможете все взвесить. Если вам будет выгодно при ультиматуме сотрудничать с Европейским союзом, вы будете сотрудничать с ним. Если вам окажется выгоднее иметь дело с Евразийским экономическим союзом, вы будете сотрудничать с ним. Но, увы, у вас, как и у нас, участь лететь на двух крыльях. У вас, никуда от этого не деться, должны быть хорошие отношения прежде всего с соседями, какие бы они ни были", - продолжил президент.

Он отметил, что все стремятся развивать хорошие отношения с ЕС, в том числе Беларусь, Россия и Китай. "Мы понимаем, в какой ситуации вы находитесь", - добавил Лукашенко.

"В этом бурном мире надо быть шустрым, быстрым, ориентироваться, чтобы выжить в борьбе гигантов. Поэтому мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с Европейским союзом, и с Евразийским экономическим союзом", - отметил глава государства.

Президент отметил, что Сербия "всегда найдет счастье и в ЕС, и в ЕАЭС". "И тут мы готовы с вами работать", - заверил он.

 
 
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Президент Беларуси заявил, что выступает за сохранение Европейского союза.
 
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