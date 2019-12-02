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Средняя зарплата должна превысить Br920 в следующем году – министр финансов
03.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Средняя зарплата в бюджетном секторе в следующем году должна превысить Br920,
«Мы рассчитываем, что среднемесячное увеличение заработной платы составит около Br80 в расчете на одного бюджетника по сравнению со средней заработной платой текущего года. В целом же средняя зарплата бюджетника в следующем году превысит Br920», — сказал Максим Ермолович.
По словам министра, опережающими темпами планируется повышать зарплату в здравоохранении, есть планы по повышению зарплат в сфере образования, необходимо подтягивать и низкооплачиваемые категории населения, которые получают сравнительно низкую зарплату.
«В бюджетной сфере мы повышаем заработную плату опережающими темпами, потому что в предыдущие годы рост зарплат бюджетников отставал от темпов роста заработной платы в целом в экономике. Это отставание необходимо наверстывать, тем более, необходимо решать задачу по обеспечению соотношения зарплаты в бюджетном секторе и средней заработной платы в стране не ниже 80%», — пояснил Максим Ермолович.
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Средняя зарплата в бюджетном секторе в следующем году должна превысить Br920, сообщил министр финансов Максим Ермолович. «Мы рассчитываем, что среднемесячное...
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