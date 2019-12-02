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Нацбанк – о махинациях с платежными карточками

03.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В настоящее время наиболее распространенными методами социальной инженерии у злоумышленников являются:

— метод выманивания реквизитов банковских платежных карточек с использованием взломанных аккаунтов друзей в социальных сетях, когда от имени друга просят сообщить реквизиты карточки либо совершить определенные действия по переводу денежных средств посредством систем дистанционного банковского обслуживания;

— метод с ”лже-покупателем“, когда злоумышленник под видом покупателя связывается с клиентом банка – продавцом (который разместил объявление о продаже товара в интернете) и под предлогом внесения залога перед покупкой товара предоставляет продавцу ссылку на мошеннический сайт (визуально похожий на официальный сайт банка) для получения денежного перевода;

вишинг – вид мошенничества, заключающийся в том, что злоумышленник, используя телефонную коммуникацию и играя определенную роль (например, сотрудника банка), под разными предлогами узнает у держателя карточки конфиденциальную информацию (реквизиты карточки, номер паспорта, личный идентификационный номер, другие аутентификационные данные, в том числе логины, пароли, СМС-коды) или стимулирует к совершению определенных действий со счетом или карточкой;

— метод с использованием смартфона – под предлогом совершения звонка злоумышленник просит смартфон, незаметно устанавливает не нем программное обеспечение (регистрируется в межбанковской системе идентификации, получает доступ для совершения операций в системе расчетов с использованием электронных денег и т.п.) посредством которого осуществляет переводы денежных средств (электронных денег).

 

Нацбанк – о махинациях с платежными карточками

 

Обращаем внимание, что для защиты денежных средств клиентов у банка есть вся необходимая информация. Банк не должен спрашивать у вас ни реквизиты карточки, ни паспортные данные.

Поэтому НИКОГДА НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ:
— информацию, размещенную на вашей банковской платежной карточке (на обеих сторонах): номер, дату, код;
— коды, которые банк направляет вам в виде СМС, коды на отдельной карте, выданной в банке, логин и пароль, иные цифровые или буквенные коды;
— паспортные данные: номер паспорта, личный номер.

В случае поступления подобных звонков НЕМЕДЛЕННО завершите разговор, обратитесь в контакт-центр банка, выпустившего карточку (по номеру с официального сайта банка или указанному на вашей карточке), расскажите о ситуации и далее следуйте рекомендациям сотрудника банка.

НИКОМУ НЕ ДАВАЙТЕ в руки свой мобильный телефон и предупредите об этом ваших близких, особенно детей и лиц пожилого возраста!


 
 
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  В настоящее время наиболее распространенными методами социальной инженерии у злоумышленников являются: — метод выманивания реквизитов банковских платежных...
 
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