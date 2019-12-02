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Вниманию жителей города Кировска и Кировского района!

03.12.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В районе продолжает свою работу в рамках Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения» от 2 апреля 2018 года постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения. Ее цель — оказание содействия в трудоустройстве неработающим, не занятым в экономике страны гражданам, а также оказание им консультативной и правовой помощи.

Вниманию жителей города Кировска и Кировского района!

Очередное выездное совместное заседание комиссии и Совета общественного пункта охраны правопорядка состоялось 21 ноября 2019 года в Стайковском сельском исполнительном комитете. В этот раз особое внимание комиссии уделялось работе с лицами, ведущими асоциальный образ жизни. Это наиболее сложная категория, поэтому привлекаются органы внутренних дел. Как обычно, безработные жители имели похожие проблемы, которые мешали им трудоустроиться на работу самостоятельно: многие злоупотребляют алкоголем,  у некоторых «хромает» трудовая дисциплина, имеются проблемы с законом.

Члены комиссии беседовали с каждым гражданином, узнавали их жизненные ситуации, а, главное, разбирались в причинах, из-за которых они до сих пор не работают. Для всех, кто посетил заседание комиссии, был выработан план действий, даны необходимые указания для дальнейшего трудоустройства, его подтверждения.

Обратившихся граждан, работающих за границей, предоставивших подтверждающие документы в виде копий трудовых договоров или контрактов, справок с места официального трудоустройства, комиссией было решено признать занятыми в экономике.

Жители Кировска и Кировского района могут обращаться в комиссию по вопросу предоставления документов, подтверждающих свою занятость в экономике. Просим сообщать о своей занятости путем предоставления подтверждающих документов: трудового договора, контракта, заверенной копии трудовой книжки, лицензии, справки с места учебы, свидетельства о рождении ребенка (если вы воспитываете ребенка в возрасте до 7 лет), справки о том, что производите продукцию растениеводства (животноводства) на земельном участке, принадлежащем вам или членам вашей семьи и др. Документы можно предоставить в комиссию по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, 80, 1 этаж, каб.8., телефон для справок 78-8-90, электронная почта kirovsk-kom.zan@tut.by.

Если Вы не трудоустроены, приглашаем Вас посетить заседание комиссии по вопросам трудоустройства, информация о работе заседаний комиссии печатается в районной газете «Кіравец» и размещена на сайте райисполкома в специальной рубрике «Декрет №3 «О содействии занятости населения».

Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения райисполкома.

 
 
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В районе продолжает свою работу в рамках Декрета Президента Республики Беларусь №3 «О содействии занятости населения» от 2 апреля 2018 года постоянно...
 
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