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Несвижский отдел внутренних дел возглавил полковник милиции из Борисовского РУВД

03.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском РОВД состоялось оперативное  совещание, на котором  начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции  Александр Ковальчук представил личному составу  назначенного  начальника Несвижского РОВД  полковника милиции Александра Юрченко.

Несвижский отдел внутренних дел возглавил полковник милиции из Борисовского РУВД

Полковник милиции Александр Александрович Юрченко родился 13 мая 1979 года в г. Слуцк. Имеет высшее образование. В 1996 году – курсант Минской специальной средней школы МВД Республики Беларусь. Службу в органах внутренних дел начал в должности участкового инспектора милиции городского участка милиции общественной безопасности и специальной милиции отдела внутренних дел администрации Слуцкого горрайисполкома.

Несвижский отдел внутренних дел возглавил полковник милиции из Борисовского РУВД

С 2000 по 2001 год проходил службу в должности инспектора инспекции исправительных работ милиции общественной безопасности и специальной милиции Солигорского горрайотдела. С 2001 по 2002 год – старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции того же горрайотдела. С 2002 проходил службу в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Солигорского РОВД. Спустя два года Александр Александрович назначается на должность старшего оперуполномоченного того же отдела. В 2010 году для дальнейшего прохождения службы переведен в управление внутренних дел Минского облисполкома на должность заместителя начальника второго отдела управления по раскрытию тяжких экономических преступлений криминальной милиции. С 2014 – заместитель начальника управления – начальник четвертого отделения (раскрытие тяжких экономических преступлений в бюджетной сфере).

Несвижский отдел внутренних дел возглавил полковник милиции из Борисовского РУВД

В сентябре 2018 года Приказом УВД Минского облисполкома Александр Юрченко был назначен на должность первого заместителя начальника Борисовского РУВД – начальника криминальной милиции.

Полковник милиции А.А. Юрченко награжден медалями «За безупречную службу» II и III степеней.

Представив начальника Несвижского РОВД, Александр Александрович Ковальчук выразил уверенность, что профессионализм, грамотность и компетентность нового начальника Несвижского РОВД  позволят и дальше уверенно работать по всем направлениям служебной деятельности.

Несвижский отдел внутренних дел возглавил полковник милиции из Борисовского РУВД

Со словами напутствия и пожеланиями успехов в дальнейшей службе на благо граждан к А.А. Юрченко  обратился председатель Несвижского районного  исполнительного комитета А.З. Ломский. Плодотворного сотрудничества  в дальнейшей служебной деятельности  А.А. Юрченко пожелали председатель  суда Несвижского района  О.В. Логачев, прокурор Несвижского района А.А. Алисевич, начальник Несвижского районного отдела следственного комитета УСК по Минской области Е.В. Синицын, начальник Несвижского РОЧС В.В. Бокун, военный комиссар Несвижского и Копыльского районов А.В. Котяхов, начальник отделения Несвижского межрайонного отдела УКГБ Республики  Беларусь по г. Минску и Минской области С.В. Довгалев.

“НН”.


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Теги: Минск
 
 
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В Несвижском РОВД состоялось оперативное  совещание, на котором  начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции  Александр Ковальчук представил...
 
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