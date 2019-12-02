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Встреча Лукашенко и Путина состоится 7 декабря в Сочи

03.12.2019 16:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Встреча Лукашенко и Путина состоится 7 декабря в Сочи
president.gov.by

Как стало известно, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин проведут встречу 7 декабря в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью ЭЙСМОНТ, передает БЕЛТА.

Встреча Лукашенко и Путина состоится 7 декабря в Сочи Лукашенко: у Путина и огромной России нет намерений поглотить Беларусь

«Встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств. После чего и состоится основная встреча», – обрисовала алгоритм действий Наталья Эйсмонт.

Предполагается, что на встрече будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений. В частности, это дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовый вопрос.

 
 
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Лидеры Беларуси и России договорились о дате и месте встречи.
 
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