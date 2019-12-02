Встреча Лукашенко и Путина состоится 7 декабря в Сочи

Как стало известно, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин проведут встречу 7 декабря в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью ЭЙСМОНТ, передает БЕЛТА .

«Встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств. После чего и состоится основная встреча», – обрисовала алгоритм действий Наталья Эйсмонт.

Предполагается, что на встрече будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений. В частности, это дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовый вопрос.