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Встреча Лукашенко и Путина состоится 7 декабря в Сочи
03.12.2019 16:32 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как стало известно, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин проведут встречу 7 декабря в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью ЭЙСМОНТ, передает
«Встреча президентов Беларуси и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств. После чего и состоится основная встреча», – обрисовала алгоритм действий Наталья Эйсмонт.
Предполагается, что на встрече будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений. В частности, это дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, газовый вопрос.
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Лидеры Беларуси и России договорились о дате и месте встречи.
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