«В этом году елки будут дорогими». В Минске на аукционе распродали площадки под елочные базары

Источник материала: Tut.by

По-настоящему новогодние баталии сегодня развернулись в Минском городском центре недвижимости, где впервые проходил аукцион по продаже права аренды открытых площадок для размещения елочных базаров. Стоимость некоторых лотов дошла до 11 тысяч рублей, пишет Realt.by .



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Что за аукцион и кто в нем участвовал

На продажу было выставлено право аренды на 92 участка, которые расположены в разных уголках столицы. Срок аренды: 3 года. Период работы: с 22 декабря по 31 декабря.

Необходимые условия аренды:

— внешний вид объекта — ограждение в виде деревянного штакетника высотой 1,2 метра зеленого цвета;

— после завершения периода торговли открытую площадку с покрытием привести в первоначальное состояние.

Итоги аукциона

Всего были реализованы 82 площадки. Самой популярной стала площадка у метро «Каменная Горка», расположенная по адресу ул. Притыцкого, 146 — 19 заявителей. Однако итог розыгрыша стал не самым высоким показателем нынешнего аукциона — 6 тысяч рублей.

Самая дорогая площадка нынешнего аукциона расположена в Уручье, по ул. Руссиянова, 1. Первоначальная стоимость выросла в 65 раз и составила 11 тысяч рублей. Ненамного от нее «отстала» еще одна площадка в Уручье, по ул. Никифорова, 3 — ее итоговая стоимость составила 9 тысяч рублей. За 7 тысяч был продан лот по ул. Шаранговича, 34.

Самая дешевая площадка была продана в Партизанском районе, по ул. Фроликова, 8 — 4 кв.м. за 19 рублей. В целом средняя цена продажи права аренды одной площадки — 2151 рубль.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Видно, что самые активные участники аукциона уже давно знают друг друга. Именно поэтому во время торгов они активно друг с другом переговариваются, подчеркивая, кто кому какие сделал «подарки», не участвуя в тех или иных розыгрышах.

— Милая, ну прости меня, — упрашивает одна участница аукциона другую. — Я же не знала, что меня ждет на Мирошниченко.

При этом кто-то на сегодняшнем аукционе приобрел право аренды всего лишь на одну площадку, а кто-то — на 7−8.

— Давно ли занимаетесь продажей елок? Где покупаете деревья? — спрашиваем участника, который приобрел самое большое количество площадок.

— Конечно, давно, — уверенно отвечает покупатель. — А елки сейчас много где продаются: в лесхозах, лесничествах, питомниках. Мы выбираем самые крепкие и красивые. Судя по итогам этих торгов, дорогие в этом году будут елки.

Вопрос, который действительно волновал победителей аукциона — высота забора, которым нужно оградить площадку. По установленным нормам она должна быть 1,2 метра — ниже, чем хотелось бы участникам аукциона. Организаторы торгов успокоили покупателей: вопрос с высотой заборов еще будет обсуждаться.