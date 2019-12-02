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А у вас получится? Странный трюк из соцсетей намного легче удается женщинам, чем мужчинам

03.12.2019 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В социальных сетях проходит очередной необычный челлендж: его без особого труда выполняет почти любая женщина, но большинство мужчин терпит неудачу.

На первый взгляд все просто: требуется лишь разогнуться, держа в руках обычный стул. Посмотрите, в чем загвоздка, и попробуйте сами!

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