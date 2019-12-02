Выяснилось, что лось провалился под лед на расстоянии около 250 м от берега. Работниками МЧС животное было оперативно спасено. В ветеринарной помощи лось не нуждался.
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В Городокском районе спасли лося, провалившегося под лед
03.12.2019 17:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Выяснилось, что лось провалился под лед на расстоянии около 250 м от берега. Работниками МЧС животное было оперативно спасено. В ветеринарной помощи лось не нуждался.
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Инцидент произошел 1 декабря около 2 часов дня.
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