ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве пьяные родственники выбросили из окна 9-месячного ребенка

03.12.2019 17:19 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Могилеве пьяные родственники выбросили из окна 9-месячного ребенка
Следственный комитет РБ

Как стало известно, инцидент произошел в Могилеве 2 декабря. В правоохранительные органы из больницы поступило сообщение о том, что к ним с телесными повреждениями доставлен 9-месячный мальчик.  По словам очевидца, который вызвал скорую, мальчик выпал с балконного окна с высоты первого этажа.

В Могилеве пьяные родственники выбросили из окна 9-месячного ребенка В Микашевичах 5-летний ребенок выжил после падения с восьмого этажа

Как рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия ЛАВРИНОВИЧ, по данному факту началась проверка, в ходе которой выяснилось, что в день происшествия вместе с ребенком в квартире находились его мать, старший брат, тетя, дядя и двоюродная бабушка. Взрослые распивали спиртные напитки. Затем мать 9-месячного мальчика вместе со своим старшим сыном и двоюродной сестрой отправились в магазин за алкоголем.

Младенец остался с пьяными дядей и двоюродной бабушкой. Именно тогда произошел несчастный случай. Следователи пришли к выводу, что самостоятельно ребенок не мог выпасть с балкона. Родственники тоже не смогли объяснить произошедшее.

Сейчас угрозы жизни ребенка нет, он находится в больнице под присмотром врачей. Тем не менее, его состояние оценивается как стабильное, но тяжелое. 45-летняя бабушка и ее 23-летний сын задержаны. По факту покушения на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин: средняя зарплата в бюджетников в 2020 году превысит Br920
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика