В Могилеве пьяные родственники выбросили из окна 9-месячного ребенка

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в Могилеве 2 декабря. В правоохранительные органы из больницы поступило сообщение о том, что к ним с телесными повреждениями доставлен 9-месячный мальчик. По словам очевидца, который вызвал скорую, мальчик выпал с балконного окна с высоты первого этажа.

Как рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия ЛАВРИНОВИЧ, по данному факту началась проверка, в ходе которой выяснилось, что в день происшествия вместе с ребенком в квартире находились его мать, старший брат, тетя, дядя и двоюродная бабушка. Взрослые распивали спиртные напитки. Затем мать 9-месячного мальчика вместе со своим старшим сыном и двоюродной сестрой отправились в магазин за алкоголем.

Младенец остался с пьяными дядей и двоюродной бабушкой. Именно тогда произошел несчастный случай. Следователи пришли к выводу, что самостоятельно ребенок не мог выпасть с балкона. Родственники тоже не смогли объяснить произошедшее.

Сейчас угрозы жизни ребенка нет, он находится в больнице под присмотром врачей. Тем не менее, его состояние оценивается как стабильное, но тяжелое. 45-летняя бабушка и ее 23-летний сын задержаны. По факту покушения на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.