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Белоруска продавала на барахолке телевизор и лишилась 70 тысяч рублей. Как это произошло
Источник материала: Tut.by
У жительницы Молодечно, которая решила продать на барахолке телевизор, списали в банковского карт-счета больше 70 тысяч рублей. О том, как это произошло,
С женщиной в одном из мессенджеров связался якобы покупатель, он заявил, что хочет приобрести телевизор, который она продавала на торговой площадке.
— Для внесения предоплаты он попросил передать реквизиты ее банковской карты. Пояснив, что якобы операция не прошла, неизвестный предложил женщине пройти по ссылке на сайт банка в личный кабинет. Сайт оказался фишинговым. Мужчина завладел введенными логином и паролем, а позднее похитил с карт-счета потерпевшей деньги, — рассказывают в УВД Минского облисполкома.
У жительницы Молодечно списали с карт-счета 20 тысяч долларов и 13,5 тысяч евро. (42,2 тысячи рублей и 31,4 тысячи рублей соответственно по курсу Нацбанка на 3 декабря).
Специалисты поясняют, что белорусы передают мнимым покупателям реквизиты своих карточек якобы для перечисления предоплаты, но вместо зачисления денег происходит их списание. Такой вид интернет-мошенничества называется фишингом.
Злоумышленники
Белорусов тем временем массово
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У жительницы Молодечно, которая решила продать на барахолке телевизор, списали в банковского карт-счета больше 70 тысяч рублей.
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