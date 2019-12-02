Белоруска продавала на барахолке телевизор и лишилась 70 тысяч рублей. Как это произошло

Источник материала: Tut.by

У жительницы Молодечно, которая решила продать на барахолке телевизор, списали в банковского карт-счета больше 70 тысяч рублей. О том, как это произошло, сообщается на сайте УВД Минского облисполкома.

С женщиной в одном из мессенджеров связался якобы покупатель, он заявил, что хочет приобрести телевизор, который она продавала на торговой площадке.

— Для внесения предоплаты он попросил передать реквизиты ее банковской карты. Пояснив, что якобы операция не прошла, неизвестный предложил женщине пройти по ссылке на сайт банка в личный кабинет. Сайт оказался фишинговым. Мужчина завладел введенными логином и паролем, а позднее похитил с карт-счета потерпевшей деньги, — рассказывают в УВД Минского облисполкома.

У жительницы Молодечно списали с карт-счета 20 тысяч долларов и 13,5 тысяч евро. (42,2 тысячи рублей и 31,4 тысячи рублей соответственно по курсу Нацбанка на 3 декабря).

Специалисты поясняют, что белорусы передают мнимым покупателям реквизиты своих карточек якобы для перечисления предоплаты, но вместо зачисления денег происходит их списание. Такой вид интернет-мошенничества называется фишингом.

Злоумышленники создают «липовые» аккаунты в соцсетях и общаются с клиентами от имени банка, пытаются выведать личные данные в Viber, предлагают якобы пройти опрос и получить деньги на карту.

Белорусов тем временем массово атакуют банковские мошенники. FINANCE.TUT.BY ранее публиковал подробную инструкцию о том, как понять, что вам звонит не представитель банка, а мошенник. А здесь можно послушать, как именно злоумышленник притворяется сотрудником банка (к счастью, клиентка сразу поняла, что ее хотят обмануть, и записала весь разговор на диктофон).