Ермолович назвал размер зарплат в бюджетном секторе в 2020 году

Источник материала: Ежедневник





Зарплата превысит 920 рублей и вырастет в сравнении с этим годом на 80 рублей.

«Мы рассчитываем, что среднемесячное увеличение заработной платы составит около 80 рублей в расчете на одного бюджетника по сравнению со средней заработной платой текущего года. В целом же средняя зарплата бюджетника в следующем году превысит 920 рублей», — сказалМаксим Ермолович в Совете республики, передает БелТА .

Ранее министр уже говорил, что зарплаты бюджетников в следующем году будут расти быстрее, чем средняя в целом по стране, в том числе за счет того, что темпы роста зарплат снизятся. Сегодня министр добавил, что быстрее будут расти зарплаты в здравоохранении, есть планы на сферу образования.