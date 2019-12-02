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Ермолович назвал размер зарплат в бюджетном секторе в 2020 году
03.12.2019 17:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Зарплата превысит 920 рублей и вырастет в сравнении с этим годом на 80 рублей.
«Мы рассчитываем, что среднемесячное увеличение заработной платы составит около 80 рублей в расчете на одного бюджетника по сравнению со средней заработной платой текущего года. В целом же средняя зарплата бюджетника в следующем году превысит 920 рублей», — сказалМаксим Ермолович в Совете республики, передает
Ранее министр уже говорил, что зарплаты бюджетников в следующем году будут расти быстрее, чем средняя в целом по стране, в том числе за счет того, что темпы роста зарплат снизятся. Сегодня министр добавил, что быстрее будут расти зарплаты в здравоохранении, есть планы на сферу образования.
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Зарплата превысит 920 рублей и вырастет в сравнении с этим годом на 80 рублей.
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