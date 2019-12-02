И на хрена нам такой союз! В России солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

ЧП произошло в пятницу, 29 ноября, но известно об этом стало только сейчас, сообщает «Бугульминская газета».





Мать погибшего рассказала изданию, что 28 ноября ее 19-летний сын прибыл в Белгород и разместился в казарме. В тот же день он написал семье сообщение, что его заставляют мыть туалеты, и он принципиально не будет этого делать.





Уже глубокой ночью от него пришло голосовое сообщение, в котором солдат рассказал, что «произошел конфликт, его выводили на разговор». С кем именно, не уточняется.









А на следующий день 29 ноября родственникам позвонил командир и сказал, что юноша мертв.





По словам военного, утром ему стало плохо во время занятий на турнике. Была вызвана бригада скорой, но врачи не смогли ничего сделать.





Издание добавляет, что обстоятельства произошедшего выясняются.