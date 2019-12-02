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Пропагандистам - всё! Остальных - на улицу

03.12.2019 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гостелеканалу отдали площади музея, а тому даже переехать некуда.

Пропагандистам - всё! Остальных - на улицу
Телеканалу СТВ передали здание в Минске, где сейчас размещается филиал Музея природы и экологии. Раньше по этому адресу — улица Казинца, 117 — располагался кинотеатр “Электрон”. 

Телеканал получил недвижимость “путём безвозмездной передачи”. Стоимость здания на 1 октября — порядка 400 тысяч долларов.

Директор филиала Музея природы и экологии Игорь Куракевич, чьё здание отдают СТВ, признался Еврорадио, что пока что ищет место, в которое можно было бы переехать: 

“В этом здании проходили выставки и располагались фонды нашего музея. На данный момент мы ищем новое помещение. Пока нет определённости, куда музей переедет”.

Как так получилось, что здание действующего музея решили безвозмездно передать телеканалу? У Игоря Куракевича нет ответа на этот вопрос.


Для чего телеканалу целое здание бывшего кинотеатра? Возможно, СТВ собирается покинуть телецентр на улице Коммунистической — “гнездо” государственных телевизионщиков? Заместитель гендиректора СТВ Кирилл Казаков рассказывает Еврорадио, что это не так:

“Здание нам дали для расширения пространства для съёмок. Планируем там что-нибудь запустить”.

Здание филиала музея должно быть передано телеканалу до 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в постановлении Совмина № 817 от 28 ноября 2019 года за подписью Сергея Румаса
 
Теги: Минск
 
 
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Гостелеканалу отдали площади музея, а тому даже переехать некуда.
 
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