Пропагандистам - всё! Остальных - на улицу

Телеканалу СТВ передали здание в Минске , где сейчас размещается филиал Музея природы и экологии. Раньше по этому адресу — улица Казинца, 117 — располагался кинотеатр “Электрон”.





Телеканал получил недвижимость “путём безвозмездной передачи”. Стоимость здания на 1 октября — порядка 400 тысяч долларов.





Игорь Куракевич, чьё здание отдают СТВ, признался Еврорадио , что пока что ищет место, в которое можно было бы переехать: Директор филиала Музея природы и экологии, чьё здание отдают СТВ, признался, что пока что ищет место, в которое можно было бы переехать:





“В этом здании проходили выставки и располагались фонды нашего музея. На данный момент мы ищем новое помещение. Пока нет определённости, куда музей переедет”.





Как так получилось, что здание действующего музея решили безвозмездно передать телеканалу? У Игоря Куракевича нет ответа на этот вопрос.









Для чего телеканалу целое здание бывшего кинотеатра? Возможно, СТВ собирается покинуть телецентр на улице Коммунистической — “гнездо” государственных телевизионщиков? Заместитель гендиректора СТВ Кирилл Казаков рассказывает Еврорадио, что это не так:





“Здание нам дали для расширения пространства для съёмок. Планируем там что-нибудь запустить”.





Здание филиала музея должно быть передано телеканалу до 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в постановлении Совмина № 817 от 28 ноября 2019 года за подписью Сергея Румаса.