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Кокаин "по вызову". Пинчане с размахом организовали сбыт наркотиков
Источник материала: Партизан
Автомобили-наркотакси доставляли наркотики заказавшим его потребителям.
По информации МВД, в конце прошлого года сотрудники центрального аппарата ГУБОПиК МВД получили оперативную информацию о том, что группа жителей Пинска наладила канал поставки кокаина в особо крупных размерах из Западной Европы в Россию транзитом через Беларусь.
Как сообщает Следственный комитет, в начале января 2019 года при сбыте кокаина были задержаны 32-летний и 36-летний мужчины. В конце января сотрудниками милиции также был задержан 35-летний участник группы, у него изъяли маковую соломку.
Как было установлено, с 2009 года задержанные входили в состав действовавшей в Пинске организованной преступной группы, которую впоследствии возглавили.
Начав с распространения в Беларуси насвая, они создали сеть по реализации семян мака с примесью маковой соломы. Товар фасовали на мелкие партии и реализовывали.
В Пинске работало несколько автомобилей-наркотакси – по звонку потребителей привозили дурман на указанный адрес.
После того, как несколько курьеров были задержаны сотрудниками милиции, организаторам группы пришлось сменить схему реализации. С августа 2018 года сбыт осуществлялся через тайники, а расчёт за «товар» производился безналичным способом на карт-счета, зарегистрированные на граждан других государств.
В ходе расследования установлено, что средний доход от противоправной деятельности составлял около 20 тысяч долларов США в месяц. Известно, что часть вырученных денежных средств направлялась на поддержку ранее осужденных участников группы: оплачивалась деятельность их адвокатов, а также оказывалась финансовая помощь их семьям.
Обвиняемые использовали различные методы конспирации, чтобы избежать изобличения. Часть денежных средств обналичивалась в банкоматах на территории Беларуси участниками группы, скрывавшими свои лица от камер видеонаблюдения.
Несколько используемых для этих целей банковских карт обнаружены в ходе проведенных в рамках расследования обысков по месту жительства и в автомобилях обвиняемых.
За период работы организованной группы они сменили более 40 абонентских номеров телефонов, в том числе операторов сотовой связи Украины и Польши. В ходе расследования установлено, что сим-карты с данными абонентскими номерами использовались в мобильных устройствах обвиняемых.
По результатам расследования 32-летнему и 36-летнему участникам группы предъявлено обвинение по ч.4 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 35-летнему – по ч.3 и ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Верховный суд.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
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Автомобили-наркотакси доставляли наркотики заказавшим его потребителям.
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