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"В этом - весь белорусский характер"
Источник материала: Партизан
Это вот только вдумайтесь.
История из Минска,
Девушка очень хочет помочь. Поэтому она быстро покупает жетон, проходит по нему внутрь и там уже помогает.
Судя по фото, Маша - очень красивая и у неё впереди длинная и счастливая жизнь.
У меня же по итогу остался лишь один вопрос: для покупки жетона она отстояла ли очередь?
Маша, ты - мой кумир. Ты - зеркало и душа этой нации. Нации, народ которой в ходе протестных акций переходит дорогу строго на разрешительный сигнал светофора.
Нации, где медсестра, чтобы помочь человеку, которому внезапно стало плохо в метро, попадает в это метро лишь купив жетон - и хорошо, если это происходит быстро и нет очереди, а то ведь и очередь надо отстоять дисциплинированно.
У нашего народа всё было бы замечательно, просто прекрасно, мы бы быстрей всех постсоветских республик стали членом ЕС, догнали бы Германию и, может быть, давали бы в долг России, если бы хорошо попросила.
Потому что порядок и дисциплина у нас настолько в крови, что никаким немцам за нами не угнаться.
Нам в одном не повезло: что нам, таким дисциплинированным, Лукашенко построил авторитаризм и диктатуру.
Эх, Лукашенко, построил бы ты нам демократию, мы бы при демократии переходили на зелёный свет, оказывали помощь по жетону, не опаздывали бы на работу, не давали взяток и удивляли бы всех своей дисциплинированностью.
А так у нас судьба такая: нам как сказали, мы так и живём.
Не нарушаем и без жетона за флажки не рвёмся...
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Это вот только вдумайтесь.
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