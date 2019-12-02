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Налоговая напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам о необходимости уплатить единый налог
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Налоговая напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам о необходимости уплатить единый налог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законодательство позволяет физлицам работать без обязательной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, но с уплатой единого налога.
В этот перечень включены в том числе музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, фотосъемка, поздравления с днем рождения, Новым годом и другими праздниками. Ставка единого налога за месяц варьируется от 59 до 123 рублей.
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Новости Беларуси. Налоговая напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам о необходимости уплатить единый налог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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