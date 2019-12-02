Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Налоговая напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам о необходимости уплатить единый налог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законодательство позволяет физлицам работать без обязательной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, но с уплатой единого налога.





В этот перечень включены в том числе музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, фотосъемка, поздравления с днем рождения, Новым годом и другими праздниками. Ставка единого налога за месяц варьируется от 59 до 123 рублей.