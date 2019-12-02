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Налоговая напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам о необходимости уплатить единый налог

03.12.2019 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Налоговая напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам о необходимости уплатить единый налог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законодательство позволяет физлицам работать без обязательной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, но с уплатой единого налога.

Налоговая напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам о необходимости уплатить единый налог

В этот перечень включены в том числе музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, фотосъемка, поздравления с днем рождения, Новым годом и другими праздниками. Ставка единого налога за месяц варьируется от 59 до 123 рублей.

Больше новостей экономики за 3 декабря читайте здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Налоговая напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам о необходимости уплатить единый налог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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