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«Я отдыхаю, когда пою». Парень с ограниченными возможностями из Логойска даёт концерты и хочет создать вокальную группу

03.12.2019 17:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полноценную жизнь «на коляске» демонстрирует Евгений Боешко из Логойска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Парень занимается музыкой.

Теперь он не только участвует в праздничных мероприятиях своего города, но дает концерты и радует зрителей в других населенных пунктах.

С талантливым воспитанникам Логойского дома-интерната познакомилась корреспондент Вероника Сайко.

«Я отдыхаю, когда пою». Парень с ограниченными возможностями из Логойска даёт концерты и хочет создать вокальную группу

В Логойском доме-интернате Евгений живет два года. Сюда переехал из Ивенца. Именно там юноша и начал петь. Сменил прописку, но любимое дело не забросил. С охотой посещает музыкальные занятия в Логойском дворце культуры. Добираться туда инвалиду-колясочнику непросто. Но расстояние для творчества – не помеха. Там же его научили играть на синтезаторе.

Отметим, Логойский дом-интернат рассчитан на 230 мест. Условия приближены к домашним. Здесь налажен круглосуточный уход, предусмотрена медицинская реабилитация. Кстати, сейчас в области действуют 19 домов-интернатов, они рассчитаны почти на 4 тысячи человек.

«Я отдыхаю, когда пою». Парень с ограниченными возможностями из Логойска даёт концерты и хочет создать вокальную группу

Подробнее о том, когда ограниченные возможности не ограничивают творчество, смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Евгений Боешко
 
 
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Новости Беларуси. Полноценную жизнь «на коляске» демонстрирует Евгений Боешко из Логойска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Парень занимается музыкой. ...
 
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