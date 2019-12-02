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Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Согласно принятому 3 декабря главному финансовому документу страны, в первую очередь вырастут доходы медиков и педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект национального бюджета на 2020-й год единогласно одобрили в Совете Республики.
Помимо повышения зарплат бюджетников и пенсий, рассмотрели и вопросы выплаты пособий. А собственным жильём в стране обеспечат 14 тысяч многодетных семей.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Александр Терехов, министр Жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Благоустройство и функции сферы ЖКХ, охрана труда, защита прав потребителей, местное самоуправление. Всего на заключительной сессии Совета Республики шестого созыва – 11 законопроектов.
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Новости Беларуси. Согласно принятому 3 декабря главному финансовому документу страны, в первую очередь вырастут доходы медиков и педагогов, сообщили в программе...
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