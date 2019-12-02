ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей

03.12.2019 17:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Согласно принятому 3 декабря главному финансовому документу страны, в первую очередь вырастут доходы медиков и педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей

Проект национального бюджета на 2020-й год единогласно одобрили в Совете Республики.

Помимо повышения зарплат бюджетников и пенсий, рассмотрели и вопросы выплаты пособий. А собственным жильём в стране обеспечат 14 тысяч многодетных семей.    

Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
В предыдущие годы рост заработной платы бюджетников отставал от темпов роста заработной платы в целом в экономике. Нам это отставание необходимо наверстывать, необходимо и решать задачу по обеспечиванию соотношения заработной платы в бюджетном секторе и средней заработной платы в стране не ниже 80%.

Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей

Александр Терехов, министр Жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Одна из таких самых главных новаций то, что местным органам власти предоставляется право закрепления территории при осуществлении работ по благоустройству. При этом помимо закрепления права местных органов власти исполкомов предоставляется также право и субъектам хозяйствования, т.е. бизнесу выходить с ходатайствами о благоустройстве той или иной территории. И уже при этой ситуации исполкомы обязаны оказывать всю полную поддержку по реализации этой инициативы.

О бюджете-2020, зарплатах, пенсиях и «дорожном сборе». Рассказывает министр финансов Максим Ермолович

Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей

Благоустройство и функции сферы ЖКХ, охрана труда, защита прав потребителей, местное самоуправление. Всего на заключительной сессии Совета Республики шестого созыва – 11 законопроектов. 

Люди в материале: Максим Ермолович, Александр Терехов
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Согласно принятому 3 декабря главному финансовому документу страны, в первую очередь вырастут доходы медиков и педагогов, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вниманию жителей города Кировска и Кировского района!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика