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«Чаще всего это травмы предплечья». Врач о ледовых травмах, а также какой должна быть зимняя обувь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С наступлением холодов в Минской области участились случаи травматизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
После первых зимних выходных к врачам обратились более ста человек, 17 госпитализированы. Среди пострадавших восемь детей. Несмотря на небольшой минус, медики даже зафиксировали случай первого обморожения.
В Копыльской районной больнице пострадавших от гололедицы двое, обошлось без госпитализации.
Таисия Агаркова, врач-хирург Копыльской центральной районной больницы:
Основная причина травматизма – неправильно подобранная обувь. Она должна быть на плоской рифленой подошве. Также немалая доля случаев приходится на зимние развлечения, особенно опасно катание на тюбингах в неприспособленных местах.
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Новости Беларуси. С наступлением холодов в Минской области участились случаи травматизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. После первых зимних выходных к...
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