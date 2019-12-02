ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам

03.12.2019 17:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Вы любите оптические иллюзии? Мы решили вспомнить один проект венесуэльского художника Родригеса Гонсалеса. Суть в том, чтобы объединить в одном снимке человека в профиль и анфас. 

На первый взгляд это незаметно, но потом понимаешь – что-то не так. И потом становится или весело, или жутковато. А что думаете вы? 

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам
Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам
Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам
Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам
Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам
Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам
Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам
Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам
Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам
Фото: flickr.com / Gonzalez Rodríguez

Кстати, недавно мы говорили о более простых обманах зрения, которые способны вызвать страх или привести к неловким ситуациям.

Посмотреть на занятные снимки можно здесь

Люди в материале: Родригес Гонсалес, Jesus Gonzalez Rodriguez
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы любите оптические иллюзии? Мы решили вспомнить один проект венесуэльского художника Родригеса Гонсалеса. Суть в том, чтобы объединить в одном снимке человека в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве пьяные родственники выбросили из окна 9-месячного ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика