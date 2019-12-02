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Анфас или в профиль? Эти фотографии сделают больно вашим глазам
Источник материала: СТВ
Вы любите оптические иллюзии? Мы решили вспомнить один
На первый взгляд это незаметно, но потом понимаешь – что-то не так. И потом становится или весело, или жутковато. А что думаете вы?
Кстати, недавно мы говорили о более простых обманах зрения, которые способны вызвать страх или привести к неловким ситуациям.
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Вы любите оптические иллюзии? Мы решили вспомнить один проект венесуэльского художника Родригеса Гонсалеса. Суть в том, чтобы объединить в одном снимке человека в...
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