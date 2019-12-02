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В Любанском районе при пожаре в деревянном жилом доме погиб человек

03.12.2019 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В деревне Калиновка Любанского района загорелся деревянный жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погиб один человек.

Уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации печей и отопительных приборов.

В Любанском районе при пожаре в деревянном жилом доме погиб человек

В Любанском районе при пожаре в деревянном жилом доме погиб человек

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Новости Беларуси. В деревне Калиновка Любанского района загорелся деревянный жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погиб один человек. Уничтожена...
 
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