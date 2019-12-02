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В Любанском районе при пожаре в деревянном жилом доме погиб человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В деревне Калиновка Любанского района загорелся деревянный жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погиб один человек.
Уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации печей и отопительных приборов.
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Новости Беларуси. В деревне Калиновка Любанского района загорелся деревянный жилой дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Погиб один человек. Уничтожена...
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