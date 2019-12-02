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Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС

03.12.2019 17:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Сербия никогда не ставили друг другу предварительных условий для сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в расширенном составе с сербским коллегой – Александром Вучичем,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Напомним, 3 декабря продолжается официальный визит белорусского лидера в Белград. 

Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС

Начали диалог стороны в узком составе. Затем к обсуждению двусторонних отношений присоединились члены делегаций. Здесь глава государства отметил, что Беларусь и Сербия – небольшие государства, не имеющие тех ресурсов, природных богатств, которые есть у крупных держав. И две страны все блага всегда зарабатывают своими руками. Это ещё одна схожесть партнёров.

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Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС

Но вместе с политическим взаимонепониманием, необходимо укреплять и экономическое сотрудничество. В 2018 году товарооборот двух стран упал на 40 % и составил порядка 150 миллионов долларов. Уже сегодня Беларусь и Сербия ставят новую планку в 500 миллионов долларов.   

Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие малые, средние государства (я это за свою долгую президентскую жизнь видел не один раз) всегда ориентируются на эти гигантские и богатые государства. Отчасти это так, потому что они обладают теми ресурсами, которых не хватает у нас. Но мы не должны забывать о том, что любые империи и крупные государства никогда с нами не будут сотрудничать без предварительных условий, они обязательно что-то попросят взамен, даже еще ничего для тебя не сделав. 

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Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС


После переговоров в широком составе Александр Лукашенко пообщался с журналистами. СМИ белорусский лидер рассказал, что  приветствовал недавнее подписание Сербией соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС и подчеркнул: Беларусь для Сербии – искренний друг в Евразийском экономическом союзе. Также глава государства отметил, что Беларусь с уважением относится и к стремлению Сербии вступить в Европейский союз.

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Но по мнению интеграционного объединения, подписанное соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС противоречит её стремлению стать членом ЕС. Глава белорусского государства считает, что страна разберётся с подобными ультиматумами самостоятельно.  

Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС

Александр Лукашенко:
У вас, как и у нас (я вчера Александру это говорил), участь лететь на двух крыльях. Это не только участь, так надо всегда. У вас, никуда от этого не деться, должны быть хорошие отношения, прежде всего, с соседями, какие бы они ни были – их не выбриают, они от Господа. В плане экономики – я тут только что просился быть шестым. У вас эти отношения выстроены. Это правильно.

Время – хороший лекарь, оно лечит, оно сотрет все не только бывшие противоречия, но и настоящие; оно сделает все, чтобы эти раны, которые на теле прекрасной бывшей Югославии, зарубцевались. Вы молодцы, вы в этом отношении двигаетесь, и вас в этом не в чем упрекнуть. Некоторые соседи вам даже больше должны, чем вы им (если можно так сказать «должны»).  Поэтому с соседями у вас хорошие отношения.

Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС

А кто не стремится выстроить хорошие отношения с ЕС?! Россия? Китай? Беларусь? Да нет. Мы все хотим с ними иметь хорошие отношения. Это высокотехнологичные страны. Если вы будете выстраивать эти добрые отношения (особенно в экономике) по тем вопросам, которых нет сегодня на евразийском пространстве, мы это должны воспринимать как должное. Мы вас понимаем, мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС.

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В программе официального визита Александра Лукашенко в Белград – встреча с председателем Народной скупщины Сербии –  Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны. Параллельно с официальным визитом 3 декабря в Белграде проходит и  белорусско-сербский бизнес-форум. Ожидается, что на нём деловые круги подпишут контракты на поставку белорусской продукции примерно на 100 миллионов долларов. 

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Сербия никогда не ставили друг другу предварительных условий для сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам...
 
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