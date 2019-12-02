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Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Сербия никогда не ставили друг другу предварительных условий для сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в расширенном составе с сербским коллегой – Александром Вучичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 3 декабря продолжается официальный визит белорусского лидера в Белград.
Начали диалог стороны в узком составе. Затем к обсуждению двусторонних отношений присоединились члены делегаций. Здесь глава государства отметил, что Беларусь и Сербия – небольшие государства, не имеющие тех ресурсов, природных богатств, которые есть у крупных держав. И две страны все блага всегда зарабатывают своими руками. Это ещё одна схожесть партнёров.
Но вместе с политическим взаимонепониманием, необходимо укреплять и экономическое сотрудничество. В 2018 году товарооборот двух стран упал на 40 % и составил порядка 150 миллионов долларов. Уже сегодня Беларусь и Сербия ставят новую планку в 500 миллионов долларов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но по мнению интеграционного объединения, подписанное соглашение о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС противоречит её стремлению стать членом ЕС. Глава белорусского государства считает, что страна разберётся с подобными ультиматумами самостоятельно.
Александр Лукашенко:
Время – хороший лекарь, оно лечит, оно сотрет все не только бывшие противоречия, но и настоящие; оно сделает все, чтобы эти раны, которые на теле прекрасной бывшей Югославии, зарубцевались. Вы молодцы, вы в этом отношении двигаетесь, и вас в этом не в чем упрекнуть. Некоторые соседи вам даже больше должны, чем вы им (если можно так сказать «должны»). Поэтому с соседями у вас хорошие отношения.
А кто не стремится выстроить хорошие отношения с ЕС?! Россия? Китай? Беларусь? Да нет. Мы все хотим с ними иметь хорошие отношения. Это высокотехнологичные страны. Если вы будете выстраивать эти добрые отношения (особенно в экономике) по тем вопросам, которых нет сегодня на евразийском пространстве, мы это должны воспринимать как должное. Мы вас понимаем, мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС.
В программе официального визита Александра Лукашенко в Белград – встреча с председателем Народной скупщины Сербии – Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны. Параллельно с официальным визитом 3 декабря в Белграде проходит и белорусско-сербский бизнес-форум. Ожидается, что на нём деловые круги подпишут контракты на поставку белорусской продукции примерно на 100 миллионов долларов.
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Александр Лукашенко: мы нормально относимся к той ситуации, что Сербия сегодня работает и с ЕС, и с ЕАЭС
Новости Беларуси. Беларусь и Сербия никогда не ставили друг другу предварительных условий для сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам...
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