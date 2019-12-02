|
Маме запретили давать ребёнку в школу бананы. Причина оказалась смешной
Источник материала: СТВ
Женщина каждый день давала сыну в школу бананы, считая это вкусным и полезным перекусом. Но учительница попросила её больше так не делать.
Как
«Честно говоря, знание того, что моё искусство провоцирует шестилетних детей на беспорядки, – лучший комплимент из всех, что я когда-либо получала», – заметила австралийская художница из города Перт.
Свои слова Ребекка сопроводила двумя фотографиями, на которых показала разрисованные бананы. Публикация женщины вызвала живой интерес, набрав более 177 тысяч «нравится».
В комментариях пользователи выразили своё несогласие с решением учительницы и посоветовали Миллс разрисовывать другие фрукты, но не переставать творчески подходить к ежедневным делам.
После этого мама Зака уточнила, что на самом деле у её ребёнка прекрасная преподавательница, и её просьба скорее шутка, а не реальный запрет.
«Я понимаю, почему она хочет, чтобы в классе было меньше хаоса. Я думаю, что поступила бы так же», – добавила Миллс.
К слову, история Ребекки получила такую известность, что её публикацию
А вот история другой мамы получила широкую огласку по совсем другой причине.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина каждый день давала сыну в школу бананы, считая это вкусным и полезным перекусом. Но учительница попросила её больше так не делать. Как рассказывает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)