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Осторожно! Оранжевый уровень опасности ожидается 4 декабря

03.12.2019 17:38 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Утром и днем 4 декабря на большей части территории республики на дорогах ожидается гололедица, — сообщает БЕЛГТИДРОМЕТ.

Рекомендации спасателей в такую погоду

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  1. Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.
  2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
  3. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите.
  4. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
  5. Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
  6. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
  7. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь Вам.
Осторожно! Оранжевый уровень опасности ожидается 4 декабря

По сообщениям mchs.gov.by , БЕЛГИДРОМЕТ, подготовила Виктория Павлюченко.

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Утром и днем 4 декабря на большей части территории республики на дорогах ожидается гололедица, — сообщает БЕЛГТИДРОМЕТ. Рекомендации спасателей в
 
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