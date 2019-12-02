7 декабря 2019 года с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41
проведет "прямую телефонную линию "
председатель райисполкома
Владимир Владимирович Белов.
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«Прямую телефонную линию» проведет председатель райисполкома
03.12.2019 16:45 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
7 декабря 2019 года с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41
(Visited 1 times, 1 visits today)
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7 декабря 2019 года с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет "прямую телефонную линию " председатель райисполкома Владимир Владимирович
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