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С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов

03.12.2019 16:38 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

День коллективного отдыха, посвященный Дню инвалидов, «Иди всегда дорогой добра!» прошел сегодня в городском Доме культуры.

С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов

Этот зимний день был окутан теплом и улыбками, несмотря на весьма нерадостный повод. Люди с ограниченными возможностями делились насущными проблемами, общались и проявляли дружескую поддержку друг к другу. За круглым столом «Мы вами гордимся – вы сильные люди!» заместитель начальника управления, начальник отдела по труду и занятости населения Ганцевичского райисполкома Андрей Ковш, главный специалист отдела социальной защиты управления по труду, занятости и социальной защите Ганцевичского райисполкома Ольга Манцевич, директор ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» Ольга Джафарова и председатель районной организации общества «Красный крест» Любовь Сычевич проинформировали людей с ограниченными возможностями о недавних нововведениях, проконсультировали их и выслушали их пожелания.

С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов

В ходе организованного мероприятия каждый желающий смог поиграть в шахматы и шашки, угоститься сладостями и чаем, а также познакомиться с выставкой творчества посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Ганцевичский ТСОН». Завершился день коллективного отдыха концертом художественной самодеятельности городского Дома культуры и вокального ансамбля «Журавинка» ГУО «Ганцевичский РЦДЮТ».

С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов
С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов

Текст и фото Дарьи Занько.


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Теги: знакомства
 
 
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День коллективного отдыха, посвященный Дню инвалидов, «Иди всегда дорогой добра!» прошел сегодня в городском Доме культуры. Этот зимний день был
 
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