С заботой о людях: в Ганцевичах прошел День инвалидов

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

День коллективного отдыха, посвященный Дню инвалидов, «Иди всегда дорогой добра!» прошел сегодня в городском Доме культуры.





Этот зимний день был окутан теплом и улыбками, несмотря на весьма нерадостный повод. Люди с ограниченными возможностями делились насущными проблемами, общались и проявляли дружескую поддержку друг к другу. За круглым столом «Мы вами гордимся – вы сильные люди!» заместитель начальника управления, начальник отдела по труду и занятости населения Ганцевичского райисполкома Андрей Ковш, главный специалист отдела социальной защиты управления по труду, занятости и социальной защите Ганцевичского райисполкома Ольга Манцевич, директор ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» Ольга Джафарова и председатель районной организации общества «Красный крест» Любовь Сычевич проинформировали людей с ограниченными возможностями о недавних нововведениях, проконсультировали их и выслушали их пожелания.













В ходе организованного мероприятия каждый желающий смог поиграть в шахматы и шашки, угоститься сладостями и чаем, а также познакомиться с выставкой творчества посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Ганцевичский ТСОН». Завершился день коллективного отдыха концертом художественной самодеятельности городского Дома культуры и вокального ансамбля «Журавинка» ГУО «Ганцевичский РЦДЮТ».









































































Текст и фото Дарьи Занько.

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