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В Бресте появится велотропа вдоль реки. Можно поучаствовать в ее создании

03.12.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Участок вдоль реки на южном берегу Мухавца и раньше привлекал немало велосипедистов своей живописностью. Правда, он не был приспособлен для комфортной и безопасной езды. Нередко по грунтовой дороге ездили автомобили. Поэтому первым шагом стала установка шлагбаумов: они уже есть с восточной стороны и со стороны Варшавского шоссе.

В Бресте появится велотропа вдоль реки. Можно поучаствовать в ее создании


Также вдоль будущей велодорожки установлены три стоянки для велосипедов.

В Бресте появится велотропа вдоль реки. Можно поучаствовать в ее создании


Новая велоинфраструктура – результат отбора заявок и предложений по улучшению велосипедной инфраструктуры и условий развития велосипедного движения в регионах Беларуси. Данные мероприятия проводятся в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси», поддержанного Европейским союзом. Всего было получено около 90, а отобрано 24 заявки от государственных и негосударственных некоммерческих организаций.

В Бресте появится велотропа вдоль реки. Можно поучаствовать в ее создании


Как сообщила заведующий сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ, следующий этап создания велодорожки – грейдирование и подсыпка некоторых участков, удаление дикой зелени.

В Бресте появится велотропа вдоль реки. Можно поучаствовать в ее создании


В результате должна получится удобная, безопасная и привлекательная для езды на велосипеде территория вдоль реки.

Инициатором создания долгожданной велодорожки стало велосипедное сообщество Бреста в партнерстве с Брестским горисполкомом. Кстати, поучаствовать непосредственно в оборудовании велотропы приглашают всех желающих горожан. Место и время сбора – 7 декабря (суббота), 12.00 на бульваре Шевченко возле моста через Мухавец.

 
Теги: Брест
 
 
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