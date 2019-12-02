В Минском районе сын убил отца, который хотел зарезать его мать

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла поздно вечером 2 декабря. Между 44-летним мужчиной, его супругой и 22-летним сыном произошел конфликт. При этом глава семьи был пьяным.

В ходе конфликта 44-летний мужчина схватил нож и нанес несколько ударов женщине. Затем отец направился к сыну, угрожая оружием. Молодому человеку удалось выхватить нож из рук отца и нанести ему несколько ударов, сообщает Следственный комитет.

В результате происшествия 44-летний мужчина скончался. Женщина попала в больницу. В отношении мужчины посмертно возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Также будет дана правовая оценка действиям 22-летнего парня, не превысил ли он пределы необходимой обороны.

Известно, что ранее погибший уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в отношении своей супруги. В семье также воспитывается 14-летний мальчик. Расследование продолжается.