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В Минском районе сын убил отца, который хотел зарезать его мать

03.12.2019 18:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минском районе сын убил отца, который хотел зарезать его мать
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла поздно вечером 2 декабря. Между 44-летним мужчиной, его супругой и 22-летним сыном произошел конфликт. При этом глава семьи был пьяным.

В Минском районе сын убил отца, который хотел зарезать его мать В Волковысском районе пьяный мужчина ударил ножом своего младшего брата

В ходе конфликта 44-летний мужчина схватил нож и нанес несколько ударов женщине. Затем отец направился к сыну, угрожая оружием. Молодому человеку удалось выхватить нож из рук отца и нанести ему несколько ударов, сообщает Следственный комитет.

В результате происшествия 44-летний мужчина скончался. Женщина попала в больницу. В отношении мужчины посмертно возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Также будет дана правовая оценка действиям 22-летнего парня, не превысил ли он пределы необходимой обороны.

Известно, что ранее погибший уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в отношении своей супруги. В семье также воспитывается 14-летний мальчик. Расследование продолжается.

 
 
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