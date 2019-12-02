|
Власти спрогнозировали, какими будут зарплаты бюджетников в 2020 году и кому из них поднимут
Источник материала: Tut.by
Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей. Об этом сегодня в Совете Республики заявил министр финансов Максим Ермолович,
«В предыдущие годы рост заработной платы бюджетников отставал от темпов роста заработной платы в целом в экономике. Нам это отставание необходимо наверстывать, необходимо и решать задачу по обеспечиванию соотношения заработной платы в бюджетном секторе и средней заработной платы в стране не ниже 80%», — заявил Максим Ермолович.
Ранее министр финансов
«То есть в областях мы будем иметь практически во всех эти 80%. По многим областям этот показатель уже превышает 80%. Проблема: в Минске это соотношение значительно ниже, чем 80%. Это в целом влияет на общий показатель по стране, — отмечал министр. — Мы будем где-то на уровне 78−79% (то есть очень близко) на конец текущего года в среднем если рассчитать по году. Только ускоренный рост заработной платы, учитывая, что это относительный показатель, не позволил нам выйти на целевое соотношение. Но мы это сделаем в следующем году. И с продолжающимся ростом заработной платы в экономике».
Прогнозируется, что средняя зарплата бюджетников
В Беларуси в сентябре заметно
В образование и здравоохранение оказались в лидерах по росту в сентябре реальных зарплат, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, — на 11,2% и 8,9% к августу соответственно. При этом в целом по стране по всем отраслям реальные заработки в прошлом месяце упали на 1,3%. В целом в бюджетных организациях реальная зарплата в сентябре выросла на 8,4% по сравнению с августом.
Какие зарплаты у бюджетников были в предыдущие годы
Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти,
По факту средняя зарплата в 2018 году
В 2017 году правительство
С 2020 года бюджетникам будут считать зарплаты по-новому
Напомним, с 2020 года для бюджетников
С 2020 года зарплата бюджетников будет состоять из оклада, стимулирующих выплат — надбавок и премий, а также из доплат, сообщают в Минтруда. «Размер указанных выплат будет определяться от оклада или от базовой ставки. Различного вида коэффициенты и повышения из состава заработной платы будут исключены. Количество надбавок и доплат будет максимально сокращено», — уточняют в ведомстве.
К чему может привести резкий рост зарплат бюджетников?
Повышение зарплат бюджетников разгоняет инфляцию,
Напомним, Международный валютный фонд
По
«Предыдущие выборы обошлись без популизма, но тогда и возможности не было. Значительного профицита в бюджете, чтобы раздать деньги электорату, тогда не было, поэтому, ссылаясь на рецессию в экономике, государство вело себя скромно. В этот раз деньги на повышение зарплат бюджетникам появились, поэтому это и делается», — полагает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.
При этом эксперты ожидают, что с 2021 года, когда в стране завершатся избирательные кампании, возможностей для дальнейшего повышения зарплат бюджетникам не будет. По мнению аналитиков, из-за вероятного сокращения нефтяных доходов в бюджете не будет большого профицита, который мог бы направляться на увеличение социальных выплат.
«Власти будут стремиться верстать его таким образом, чтобы он был бездефицитным. Соответственно, в таких условиях стоит ожидать стабилизации зарплат в бюджетной сфере после выборов, а не их дальнейшего роста», — резюмировал Иосуб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей. Об этом сегодня в Совете Республики заявил министр финансов Максим Ермолович.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)