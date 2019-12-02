Власти спрогнозировали, какими будут зарплаты бюджетников в 2020 году и кому из них поднимут

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата бюджетников в 2020 году превысит 920 рублей. Об этом сегодня в Совете Республики заявил министр финансов Максим Ермолович, передает СТВ. По его словам, в первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В предыдущие годы рост заработной платы бюджетников отставал от темпов роста заработной платы в целом в экономике. Нам это отставание необходимо наверстывать, необходимо и решать задачу по обеспечиванию соотношения заработной платы в бюджетном секторе и средней заработной платы в стране не ниже 80%», — заявил Максим Ермолович.

Ранее министр финансов рассказывал в эфире СТВ, что к отметке в 80% власти намерены приблизиться на конец 2020 года.

«То есть в областях мы будем иметь практически во всех эти 80%. По многим областям этот показатель уже превышает 80%. Проблема: в Минске это соотношение значительно ниже, чем 80%. Это в целом влияет на общий показатель по стране, — отмечал министр. — Мы будем где-то на уровне 78−79% (то есть очень близко) на конец текущего года в среднем если рассчитать по году. Только ускоренный рост заработной платы, учитывая, что это относительный показатель, не позволил нам выйти на целевое соотношение. Но мы это сделаем в следующем году. И с продолжающимся ростом заработной платы в экономике».

Прогнозируется, что средняя зарплата бюджетников вырастет в 2019 году до 810 рублей.

В Беларуси в сентябре заметно выросла средняя зарплата бюджетников — на 8,9% и составила 884,6 рубля до уплаты налогов. Эта сумма на 72,2 рубля больше, чем в августе. В августе средняя зарплата бюджетников упала на 26,1 рубля.

В образование и здравоохранение оказались в лидерах по росту в сентябре реальных зарплат, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, — на 11,2% и 8,9% к августу соответственно. При этом в целом по стране по всем отраслям реальные заработки в прошлом месяце упали на 1,3%. В целом в бюджетных организациях реальная зарплата в сентябре выросла на 8,4% по сравнению с августом.

Какие зарплаты у бюджетников были в предыдущие годы

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти, по прогнозам властей, до 760 рублей. По факту выйти на прогнозный показатель, как и в 2017 году, не получилось, хотя власти и повышали заработки работников бюджетных организаций. Планировался выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране, но по итогам 2018 года этот показатель составил 77%.

По факту средняя зарплата в 2018 году составила 739,9 рубля. Это сумма до уплаты налогов. После уплаты налогов эта сумма составляет около 636 рублей (подоходный налог в 13% и взносы в ФСЗН в 1%).

В 2017 году правительство планировало , что в бюджетных организациях будут зарабатывать в среднем по 800 рублей. В итоге в бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная зарплата в 2017 году составила 618,7 рубля, в декабре прошлого года — 769,4 рубля.

С 2020 года бюджетникам будут считать зарплаты по-новому

Напомним, с 2020 года для бюджетников введут новую схему оплаты труда. Главное изменение: тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой, которую намерены увеличить до бюджета прожиточного минимума. При этом власти обещают, что зарплаты бюджетников не снизятся из-за планируемых изменений.

С 2020 года зарплата бюджетников будет состоять из оклада, стимулирующих выплат — надбавок и премий, а также из доплат, сообщают в Минтруда. «Размер указанных выплат будет определяться от оклада или от базовой ставки. Различного вида коэффициенты и повышения из состава заработной платы будут исключены. Количество надбавок и доплат будет максимально сокращено», — уточняют в ведомстве.

К чему может привести резкий рост зарплат бюджетников?

Повышение зарплат бюджетников разгоняет инфляцию, отмечали в январе этого года в Нацбанке. Регулятор пояснял, что рост зарплат бюджетников в октябре-декабре 2018 года провоцировал инфляционное давление. «Снижение в январе-ноябре 2018 года текущих расходов республиканского бюджета в реальном выражении и улучшение структуры расходов республиканского бюджета в целом в определенной степени нейтрализует инфляционное давление, обусловленное ростом заработной платы в бюджетном секторе в 4-м квартале 2018 года», — отмечал регулятор.

Напомним, Международный валютный фонд советует властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Эксперты отмечают, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.

По мнению экспертов, дополнительные расходы государства на повышение зарплат бюджетникам и пенсий связаны с началом предвыборного цикла.

«Предыдущие выборы обошлись без популизма, но тогда и возможности не было. Значительного профицита в бюджете, чтобы раздать деньги электорату, тогда не было, поэтому, ссылаясь на рецессию в экономике, государство вело себя скромно. В этот раз деньги на повышение зарплат бюджетникам появились, поэтому это и делается», — полагает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

При этом эксперты ожидают, что с 2021 года, когда в стране завершатся избирательные кампании, возможностей для дальнейшего повышения зарплат бюджетникам не будет. По мнению аналитиков, из-за вероятного сокращения нефтяных доходов в бюджете не будет большого профицита, который мог бы направляться на увеличение социальных выплат.

«Власти будут стремиться верстать его таким образом, чтобы он был бездефицитным. Соответственно, в таких условиях стоит ожидать стабилизации зарплат в бюджетной сфере после выборов, а не их дальнейшего роста», — резюмировал Иосуб.